संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। छठ घाटों सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर गिरोह बनाकर सोने की चेन काटने वाली छह महिलाओं को तिलैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी महिलाएं बिहार के गयाजी जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के नीचे गौशाला के पास की रहने वाली हैं। इनके पास से चार साड़ी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

इस मामले में तिलैया थाना में 15 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक सह तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह की छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार महिलाओं में श्यामा देवी (65), रूबी कुमारी (20), नेहा देवी (40), मुस्कान देवी (40), मिष्टी कुमारी (19) एवं पूजा कुमारी (25) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे गिरोह बनाकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों और विभिन्न छठ घाटों पर जाती थीं। वहां नई साड़ी पहनकर श्रद्धालुओं के बीच घुल-मिल जाती थीं और मौका मिलते ही छठव्रतियों के गले से सोने की चेन काटकर फरार हो जाती थीं।