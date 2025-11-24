जुनैद ने 'आर्यन' बन किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, 12 नवंबर से थी लापता

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जुनैद ने आर्यन नाम से इंस्टाग्राम पर आइडी बनाकर क्षेत्र की एक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।

किशोरी एक इंटर कालेज की छात्रा है। इंस्टाग्राम पर वह आरोपित जुनैद के संपर्क में आई थी। आरोपित ने आर्यन राजपूत के नाम से आइडी बना रखी है। 12 नवंबर को किशोरी घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन वहां नहीं पहुंची। शाम तक घर नहीं आने पर स्वजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

चांप में क्या पता चला जांच में पता चला कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के पिलाना क्षेत्र के महानंदपुर दोयडा निवासी जुनैद ने अपना नाम और धर्म बदलकर आइडी बना रखी है। बात करते समय अपने आपको हिंदू ही बताता था। आरोपित ने किशोरी से दुष्कर्म भी किया।