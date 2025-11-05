सऊदी अरब से 28 माह बाद घर लौट रहे थे निरंजन...बेहोश पड़े मिले, यह रही वजह
धामपुर के निरंजन सिंह सऊदी अरब से लौटते समय जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गए। दिल्ली से धामपुर आते समय वे शेरकोट के पास बेहोश मिले। उनका सामान गायब है। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पता चला कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया था। परिवार ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। थाना धामपुर के गांव मधी परमावाला निवासी 42 वर्षीय एक व्यक्ति को जहरखुरानी गिरोह में शिकार बना लिया। वह शेरकोट में हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित सरदार खान की पुलिया के पास बुधवार तड़के बेहोशी की हालत में मिला। उसे सीएचसी धामपुर में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति मंगलवार को सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट लौटा था, जहां से आनंद विहार बस अड्डे से रात में धामपुर की बस में बैठा था।
धामपुर के गांव मधी परमावाला निवासी 42 वर्षीय निरंजन सिंह पुत्र अमर सिंह सऊदी अरब में एक कंपनी में नौकरी करते हैं। वे लगभग 28 महीने में बाद मंगलवार को घर लौट रहे थे। मंगलवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से धामपुर आने के लिए आनंद विहार बस अड्डे से मंगलवार रात लगभग नौ बजे बस में बैठा। लेकिन वह गांव नहीं पहुंचा और बुधवार तड़के लगभग चार बजे थाना शेरकोट क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे सरदार खान की पुलिया के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहचान के बाद उसके स्वजन को सूचना दी और धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया। निरंजन के पास केवल एक छोटा बैग मिला, उनके दो सूटकेस व अन्य सामान गायब है।
निरंजन के भतीजे आशु व पत्नी मीरा देवी ने बताया कि मंगलवार रात लगभग आठ बजे निरंजन का फोन आया था, उन्होंने आनंद विहार से धामपुर के लिए बस लेने की बात कही थी। लेकिन तड़के तक घर नहीं पहुंचे। बुधवार सुबह शेरकोट पुलिस ने सूचना दी। सीएचसी में इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सक मानस चौहान ने बताया कि निरंजन को कोई नशीला पदार्थ दिया गया है, जिससे वह अभी भी बेहोशी की अवस्था में है। हालत में सुधार है, इसी कारण रेफर नहीं किया गया है। आशंका है कि आनंद विहार से बस में बैठने के बाद निरंजन को जहरखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया होगा, जिसके बाद सामान लूट कर शेरकोट क्षेत्र में सड़क किनारे छोड़ दिया। इस मामले में स्वजन ने अभी धामपुर या शेरकोट थाने में तहरीर नहीं दी है।
