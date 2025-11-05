सऊदी अरब से 28 माह बाद घर लौट रहे थे निरंजन...बेहोश पड़े मिले, यह रही वजह

संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। थाना धामपुर के गांव मधी परमावाला निवासी 42 वर्षीय एक व्यक्ति को जहरखुरानी गिरोह में शिकार बना लिया। वह शेरकोट में हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित सरदार खान की पुलिया के पास बुधवार तड़के बेहोशी की हालत में मिला। उसे सीएचसी धामपुर में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति मंगलवार को सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट लौटा था, जहां से आनंद विहार बस अड्डे से रात में धामपुर की बस में बैठा था।

धामपुर के गांव मधी परमावाला निवासी 42 वर्षीय निरंजन सिंह पुत्र अमर सिंह सऊदी अरब में एक कंपनी में नौकरी करते हैं। वे लगभग 28 महीने में बाद मंगलवार को घर लौट रहे थे। मंगलवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से धामपुर आने के लिए आनंद विहार बस अड्डे से मंगलवार रात लगभग नौ बजे बस में बैठा। लेकिन वह गांव नहीं पहुंचा और बुधवार तड़के लगभग चार बजे थाना शेरकोट क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे सरदार खान की पुलिया के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहचान के बाद उसके स्वजन को सूचना दी और धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया। निरंजन के पास केवल एक छोटा बैग मिला, उनके दो सूटकेस व अन्य सामान गायब है।