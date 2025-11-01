Language
    80 घंटे से जारी है इस जिले में आयकर का सर्वे, 55-60 कर्मी जुटे हैं पड़ताल में...हो रहा है यह सब

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    बिजनौर के धामपुर में शुगर मिल पर आयकर विभाग का सर्वे 80 घंटे से जारी है। टीम ने अकाउंट विभाग के इंचार्ज के घर पर भी जांच की। मिल के प्रशासनिक भवन में आने-जाने की अनुमति नहीं है, केवल कुछ कर्मचारियों को ही अनुमति है। अधिकारियों के फोन बंद हैं और आयकर विभाग डेटा जुटा रहा है।

    धामपुर शुगर मिल के मुख्य गेट पर तैनात सीआइएसएफ के सुरक्षाकर्मी व मिल के गार्ड। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। शुगर मिल धामपुर में आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई को शनिवार दोपहर दो बजे 80 घंटे हो चुके, लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है। बुधवार सुबह 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। शुक्रवार शाम टीम के अधिकारी अकाउंट विभाग के इंचार्ज के घर भी पहुंचे थे और जांच पड़ताल की।

    बता दें कि शुगर मिल धामपुर में आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। 80 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। शनिवार को दोपहर तक भी टीम शुगर मिल में मौजूद रही। आयकर विभाग ने बुधवार सुबह लगभग छह बजे धामपुर शुगर मिल में कार्रवाई शुरू की थी।

    लगभग आठ से दस गाड़ियों में भरकर आयकर विभाग के अधिकारी शुगर मिल पहुंचे थे। अनुमान है कि विभाग की टीम में कुल लगभग 55 से 60 अधिकारी व कर्मचारी हैं। अब भी मिल परिसर के मुख्य प्रशासनिक भवन व दस्तावेजों से जुड़े कार्यालयों में किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं है। यहां काम भी नहीं हो रहा है, केवल आयकर की टीम ही मिल अधिकारियों से पूछताछ करते हुए कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।

    हालांकि गुरुवार से श्रमिकों व अन्य विभागों के कुछ कर्मचारियों को परिचय पत्र देखकर अंदर जाने की अनुमति दी गई है। प्रबंधक व अन्य अधिकारियों के फोन अभी बंद हैं, केवल छोटे कर्मचारियों को फोन वापस किए गए हैं। आयकर टीम या मिल अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं मिल सका। बताया गया है कि आयकर विभाग मिल अधिकारियों से पूछताछ के बाद कार्यालयों के डाटा को पैन ड्राइव व अन्य माध्यमों से अपने पास जुटा रहा है।