80 घंटे से जारी है इस जिले में आयकर का सर्वे, 55-60 कर्मी जुटे हैं पड़ताल में...हो रहा है यह सब

संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। शुगर मिल धामपुर में आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई को शनिवार दोपहर दो बजे 80 घंटे हो चुके, लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है। बुधवार सुबह 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। शुक्रवार शाम टीम के अधिकारी अकाउंट विभाग के इंचार्ज के घर भी पहुंचे थे और जांच पड़ताल की।

बता दें कि शुगर मिल धामपुर में आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। 80 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। शनिवार को दोपहर तक भी टीम शुगर मिल में मौजूद रही। आयकर विभाग ने बुधवार सुबह लगभग छह बजे धामपुर शुगर मिल में कार्रवाई शुरू की थी।

लगभग आठ से दस गाड़ियों में भरकर आयकर विभाग के अधिकारी शुगर मिल पहुंचे थे। अनुमान है कि विभाग की टीम में कुल लगभग 55 से 60 अधिकारी व कर्मचारी हैं। अब भी मिल परिसर के मुख्य प्रशासनिक भवन व दस्तावेजों से जुड़े कार्यालयों में किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं है। यहां काम भी नहीं हो रहा है, केवल आयकर की टीम ही मिल अधिकारियों से पूछताछ करते हुए कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।