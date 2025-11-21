Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेम विवाह से नाराज युवती के स्वजन ने की मारपीट व हंगामा, आठ स्वजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    एक युवती के प्रेम विवाह करने से नाराज़ होकर उसके परिवार वालों ने उसके घर में घुसकर हंगामा और मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रेम विवाह करने को लेकर गुरुवार रात गांव शादीपुर में जमकर मारपीट हुई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। प्रेम विवाह करने को लेकर गुरुवार रात गांव शादीपुर में जमकर मारपीट हुई। युवती पक्ष के लोग उसकी ससुराल पहुंचे व हंगामा किया गए। इतना ही नहीं, ससुरालियों से मारपीट करते हुए उसे ले जाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के एकत्र होने पर आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। मारपीट का वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। युवती की तहरीर पर आठ स्वजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडावर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर निवासी अनमोल ने गत दिनों पड़ोस के गांव खुड़ाहेडी की रहने वाली जानवी से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने घर से भागकर आर्य समाज में शादी कर ली थी। अमनोल पत्नी को लेकर ही अपने गांव में रह रहा था। गुरुवार रात अनमोल, जानवी और उसकी बहन घर पर थी, तभी जानवी के पिता, बहन, भाई समेत आठ-दस स्वजन गांव शादीपुर में अनमोल के घर पहुंच गए। उनके साथ मारपीट शुरू कर दी है।

    आरोप है कि इस दौरान स्वजन ने जानवी को ले जाने का प्रयास किया। शोर मचने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों को आया देख आरोपित धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों का मेडिकल कराया गया है। जानवी की ओर से पिता, बहन, भाई समेत आठ लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसओ मंडावर सुमित राठी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।