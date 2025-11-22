Language
    अनजान मुस्लिम संगठन ने हिंदूवादी नेता के खाते में क्यों जमा की बड़ी रकम?... साइबर सेल मामले की जांच में जुटी

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:08 PM (IST)

    बिजनौर के धामपुर में हिंदू युवा वाहिनी के नेता डा. एनपी सिंह के खाते में एक मुस्लिम संगठन द्वारा 99 हजार रुपये जमा किए जाने से हड़कंप मच गया। यह रकम झारखंड के रांची स्थित रमानी एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी ने भेजी थी। डा. सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की है, जिसके बाद साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। हिंदू युवा वाहिनी के मुरादाबाद मंडल के निवर्तमान प्रभारी व धामपुर निवासी डा.एनपी सिंह के बैंक खाते में किसी व्यक्ति ने संदिग्ध रूप से 99 हजार रुपये भेज दिए। डा. एनपी सिंह द्वारा अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करने पर इसका पता लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त रकम झारखंड में रांची स्थित एक मुस्लिम संगठन द्वारा भेजी गई है। मुस्लिम संगठन द्वारा एक हिंदूवादी नेता के खाते में रुपये डालने से खलबली मच गई। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल द्वारा इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

    धामपुर में नगीना चौराहा निवासी डा. एनपी सिंह नगीना मार्ग पर गांव पीपलसाना में श्रीराम ग्रुप आफ कालेज भी संचालित करते हैं। वे लंबे समय तक हिंदू युवा वाहिनी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें किसी कार्य के लिए बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता थी। उनका खाता धामपुर की मंडी शाखा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में है। जब उन्होंने स्टेटमेंट चेक किया तो उसमें पिछले वर्ष 28 अगस्त 2024 की एक ही दिन में तीन एंट्री मिलीं। जिसमें एक ही दिन में 40 हजार, 30 हजार व 29 हजार रुपये उनके खाते में जमा कराए गए थे, जो उन्हें संदिग्ध लगा।

    जांच करने पर पता लगा कि यह राशि झारखंड के रांची में स्थित मुस्लिम संगठन रमानी एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी की ओर से भेजी गई थी। उन्होंने अपने स्टाफ आदि से भी इस बारे में पूछताछ की तो उनके कालेज या किसी का भी रमानी सोसायटी से कोई संबंध नहीं निकला। न ही रकम वापस करने के लिए इतने समय में किसी ने उनसे संपर्क किया। जिसके चलते डा. एनपी सिंह को मुस्लिम संगठन द्वारा रकम भेजे जाने पर चिंता हुई। उन्होंने कोतवाली धामपुर में संदिग्ध रूप से भेजी गई रकम की जांच कराने के संबंध में तहरीर दी है। सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।