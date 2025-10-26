अवैध संबंध की आड़ में महिला कर रही थी वसूली, पैसा न देने पर दे रही थी फंसाने की धमकी...इसलिए मार दिया

Language
    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    Bijnor News : नगीना पुलिस व स्वाट टीम ने हिना परवीन की हत्याकांड राजफाश कर दिया है। पुलिस ने रविवार को मुख्य हत्यारोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त कार व चाकू बरामद कर लिया है।

    नगीना पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित। सौजन्य पुलिस

    जागरण संवाददाता, बिजनौर : नगीना पुलिस व स्वाट टीम ने हिना परवीन की हत्याकांड राजफाश कर दिया है। पुलिस ने रविवार को मुख्य हत्यारोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त कार व चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपित का पांच साल से महिला से अवैध संबंध थे। अवैध संबंध के आड़ में महिला उससे लगातार वसूली कर रही थी। अब फिर से पैसा मांग रही थी। पैसा न देने पर आरोपित माजिद को दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दे रही थी। इसी से तंग आकर आरोपित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपित की तलाश की जा रही है।
    नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पलड़ी के पास शुक्रवार रात साढ़े दस बजे राहगीरों ने हाईवे किनारे गन्ने के खेत में महिला का रक्तरंजित शव पड़ा देखा था। धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की हत्या की गई थी।

    शनिवार दोपहर बाद शव की पहचान 35 वर्षीय हिना परवीन पत्नी नजाकत निवासी तकिया गढ़ी कस्बा व थाना नहटौर के रूप में हुई। उसके छह बच्चे हैं। इस समय महिला अपने पति और बच्चों के साथ अपनी खाला के यहां नहटौर की जिगर कालोनी में रह रही थी। मृतका के पति नजाकत की तहरीर पर मुहल्ला कस्साबान निवासी माजिद उर्फ बंटी पुत्र खुर्शीद अहमद और चांदपुर के बास्टा रोड निवासी सुल्तान के खिलाफ हत्या की की धारा में नगीना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस व स्वाट टीम ने शनिवार रात माजिद को गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर हत्या में कार और चाकू बरामद कर लिया।

    सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपित माजिद के हिना परवीन से अवैध संबंध थे। हिना उसे लगातार वसूली कर रही थी। पैसा नहीं देने पर दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देती थी। गुरुवार शाम उसने मिलने के लिए बुलाया था। इस पर माजिद अपने दोस्त व व्यवसाय पार्टनर सुल्तान के साथ हिना के घर पहुंचे। घुमाने के बहाने उसे अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते में कार के अंदर ही चाकू से उसका गला रेता दिया। शव को जीतपुर पलड़ी के पास फेंक दिया है। आरोपित साथ में मीट का कारोबार करते थे। गिरफ्तार आरोपित को जेल भेज दिया गया है। उधर, पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। थाना प्रभारी अवनीत मान ने बताया कि ब्लैकमेल करने पर आरोपित ने महिला की हत्या की है। फरार आरोपित की तलाश की जा रही है। टीम में स्वाट प्रभारी सचिन मलिक, विशाल चिकारा शामिल रहे।