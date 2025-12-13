Language
    फर्जी फर्म बनाकर 10 करोड़ से अधिक की GST चोरी, 19 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

    By Navneet Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर में फर्जी कागजात लगाकर बोगस फर्म खोलने और जीएसटी चोरी करने के मामले सामने आए हैं। जीएसटी विभाग ने 19 फर्मों के संचालकों पर रिपोर् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। फर्जी कागजात लगाकार बोगस फर्म खोलने और जीएसटी चोरी करने के नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। विभाग ने पिछले कुछ दिनाें में ही दो दर्जन से अधिक ऐसे मामलों को पकड़ा है। साथ ही 19 फर्मों के संचालकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सबसे अधिक मामले शेरकोट में सामने आए हैं। नगर कोतवाली में भी पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से संबंधित पर कार्रवाई के लिए कहा है।

    प्रदेश सरकार ने राजस्व चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पिछले दिनाें दिए थे। जिसके बाद जीएसटी विभाग ने भी फर्जी फर्म खोलने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने शुरू किए हैं। प्रदेश का पहला मुकदमा भी धामपुर में जीएसटी विभाग ने ही कराया। अब फर्जी फर्म खोलकर जीएसटी चोरी करने के नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। अकेले शेरकोट में ही सात फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। जबकि कोतवाली नगर में भी फार्म फर्मों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। फर्जी फर्म खोलकर सरकार को करीब 10 करोड़ से अधिक के राजस्व का चूना लगाया गया है।

    मौके पर फर्म का पता नहीं

    जीएसटी विभाग की टीम जांच को पहुंची तो मौके पर फर्म से संबंधित कोई साक्ष्य ही नहीं मिला। ऐसे लोगों ने अन्य लोगों के कागजात लगाकर फर्म का पंजीकरण कराया। जबकि संबंधित से पूछताछ की गई तो पता चला कि कागजात विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने या रोजगार दिलाने के नाम पर लिए गए थे। कई लोग तो फर्म पर कार्रवाई होते ही गायब हो गए।

    जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर राजीव आर्थर का कहना है कि जीएसटी की जांच में अभी तक 19 फर्म ऐसे सामने आई है, जिन्होंने फर्जी फर्म बनाकर राजस्व की चोरी की है। ऐसी फर्म संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी जांच जारी है और अन्य फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी करने पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।