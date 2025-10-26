Language
    यूपी के इस जिले में मिला 20 फुट लंबा व एक कुंतल वजन का राक पायथन अजगर...जंगल में सुरक्षित पहुंचाया

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    बिजनौर के झालू कस्बे में वन विभाग की टीम ने गन्ने के खेत से लगभग 20 फीट लंबा और एक कुंतल वजनी अजगर पकड़ा। विशालकाय अजगर को देखकर किसान डर गए थे। वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ने का फैसला किया है। डीएफओ ने ग्रामीणों से वन्यजीवों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है।

    Hero Image

    बिजनौर में वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया अजगर। सौजन्य: वन विभाग।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। वन विभाग की टीम ने कस्बा झालू के पास गन्ने के खेत से लगभग एक कुंतल वजनी और 19 से 20 फीट लंबा अजगर पकड़ा है। जिले में अब तक इतना बड़ा अजगर नहीं पकड़ा गया है। अजगर को पकड़ने के बाद बोरी में बंद करने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। बाद में बिना बोरी में बंद किए ही अजगर को गाड़ी में रखा गया। उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा।
    रविवार शाम को वन विभाग की टीम को कस्बा झालू के गांव मुकरनपुर में बब्लू सिंह के खेत में विशालकाय सांप होने का पता चला। वन विभाग की टीम कोई छोटा मोटा अजगर समझकर पकड़ने चली गई। वनकर्मी मनोज कुमार व ब्रजपाल सिंह ने खेत में जाकर देखा तो गन्ने की फसल के बीच में लगभग एक कुंतल वजनी और 19 से 20 फीट लंबा अजगर कुंडली मारे बैठा था। उसे देखकर टीम के भी होश उड़ गए। टीम ने बाकी साथियों को भी बुलाया और किसी तरह अजगर को पकड़कर खेत से बाहर निकाला।

    अजगर को काबू में करने के लिए उसे किसी वन्यजीव की तरह रस्सी से बांधा गया। अजगर को पकड़ने के लिए टीम बाइक से गई थी और साथ में बोरी ले गई थी। एक कुंतल के अजगर को न तो बोरी में बंद किया जा सका और उसे बाइक पर लाना तो संभव ही नहीं था। उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया जो क्षेत्रीय वनाधिकारी महेशचंद्र गौतम ने अजगर को लाने के लिए रेंज से गाड़ी भेजी। जिले में अब तक इतना विशालकाय अजगर नहीं पकड़ा गया है। उसकी इतनी लंबाई होने से भी सभी आश्चर्यचकित हैं।
    राक पायथन प्रजाति का है अजगर
    पकड़ा गया अजगर राक पायथन प्रजाति का है। जिले में आमतौर पर इसी प्रजाति के अजगर पाए जाते हैं। अजगर खेतों में कुत्तों, बिल्ली, गीदड़, नीलगाय के बच्चे, खरगोश आदि का शिकार करते हैं। इनमें बिल्कुल जहर नहीं होता है। इसे किसी वन क्षेत्र में रात में ही छोड़ दिया जाएगा।
    ग्रामीणों ने बहुत अच्छा किया कि...
    एक गांव से बहुत बड़ा अजगर पकड़ा गया है। यह ग्रामीणों ने बहुत अच्छा किया कि अजगर को नुकसान पहुंचाने के बजाए वन विभाग की टीम को सूचित किया। अजगर को सुरक्षित स्थान पर छुड़वाया जा रहा है। ग्रामीण वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने के बजाए वन विभाग को सूचित करें।
    जय सिंह कुशवाहा, डीएफओ