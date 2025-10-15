Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगवा कर किशोरी से गैंगरेप: खेत में खींचकर लेकर गए 3 आरोपित; बिजनौर पुलिस ने तीनों किए गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:18 AM (IST)

    बिजनौर के नूरपुर में एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। किशोरी घर के बाहर कूड़ा डालने गई थी, तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। एक किशोरी से मंगलवार देर शाम सामूहिक दुष्कर्म किया गया। स्वजन खोजते हुए गन्ने के खेत में पहुंचे तो किशोरी बदहवास हालत में मिली। पीड़िता के पिता की तहरीर पर किशोर व दो युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म

     

    नूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले 15 वर्षीय किशोरी का घर गांव के बाहरी छोर पर है। मंगलवार देर शाम वह घर के बाहर कूड़ा डालने गई थी। काफी देर तक वह नहीं लौटी। स्वजन उसकी तलाश में निकले। पीड़िता की चाची पास में स्थित एक गन्ने के खेत में पहुंची तो शोर मचाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर स्वजन गन्ने के खेत में पहुंचते तो आरोपित किशोरी को छोड़कर फरार हो गए। स्वजन उसे बदहवास हालत में घर लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

     

    खेत में खींचकर लेकर गए आरोपित, तीन गिरफ्तार

     

    सूचना पर सीओ चांदपुर देश दीपक व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता और स्वजन से जानकारी ली। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पड़ोस के गांव के निमिष, सूर्यांश और एक नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आधी रात को दबिश देकर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पड़ोस के गांव रहने वाले हैं। एक नाबलिग आरोपित का खेत पीड़िता के घर के पास है।

    एएसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है।