अगवा कर किशोरी से गैंगरेप: खेत में खींचकर लेकर गए 3 आरोपित; बिजनौर पुलिस ने तीनों किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। एक किशोरी से मंगलवार देर शाम सामूहिक दुष्कर्म किया गया। स्वजन खोजते हुए गन्ने के खेत में पहुंचे तो किशोरी बदहवास हालत में मिली। पीड़िता के पिता की तहरीर पर किशोर व दो युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म नूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले 15 वर्षीय किशोरी का घर गांव के बाहरी छोर पर है। मंगलवार देर शाम वह घर के बाहर कूड़ा डालने गई थी। काफी देर तक वह नहीं लौटी। स्वजन उसकी तलाश में निकले। पीड़िता की चाची पास में स्थित एक गन्ने के खेत में पहुंची तो शोर मचाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर स्वजन गन्ने के खेत में पहुंचते तो आरोपित किशोरी को छोड़कर फरार हो गए। स्वजन उसे बदहवास हालत में घर लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

खेत में खींचकर लेकर गए आरोपित, तीन गिरफ्तार सूचना पर सीओ चांदपुर देश दीपक व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता और स्वजन से जानकारी ली। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पड़ोस के गांव के निमिष, सूर्यांश और एक नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आधी रात को दबिश देकर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पड़ोस के गांव रहने वाले हैं। एक नाबलिग आरोपित का खेत पीड़िता के घर के पास है।