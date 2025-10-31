मंदिर से हुआ एलान, मदिरा का होगा 'दान', एक घंटे तक फ्री शराब बांटने के अनाउंसमेंट से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बिजनौर। ग्राम पंचायत आलमपुरगंगा उर्फ गंगावाला टांकली के शिव मंदिर से बुधवार की शाम एलान हुआ कि 31 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक केवल ग्रामीणों के लिए शराब का ठेका फ्री रहेगा। इस दौरान कोई भी ग्रामीण गांव छितावर स्थित ठेके से बिना पैसा दिए शराब ले सकता है।

एलान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। ग्रामीण इसे आगामी ग्राम प्रधान के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। नजीबाबाद के एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को फ्री में शराब बांटने के लिए शिव मंदिर से एलान कराना बहुत ही गंभीर मामला है। यह धार्मिक भावना से खिलवाड़ है। जांच कर आरोपितों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिव मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर से एलान किया गया कि 31 अक्टूबर को सुबह दस से 11 बजे तक ग्रामीण पड़ोस के ग्राम छितावर स्थित देसी शराब के ठेके से फ्री में शराब ले सकते हैं। यह एलान कई बार हुआ, जिसका वीडियो बनाकर किसी ग्रामीण ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

इसके बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई। अभी भले ही ग्राम प्रधानी के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रधान पद का चनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों ने गांवों में दावतों का दौर शुरू कर दिया है। शिव मंदिर के सेवादार धर्मवीर सिंह ने बताया कि एक ग्रामीण के कहने पर मंदिर से एलान किया गया।