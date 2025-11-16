सलमान हत्याकांड का सनसनीखेज राजफाश... पिता ने की थी बेटे की हत्या, यह थी वजह

संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव बुडेरन में सलमान की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज राजफाश कर दिया है। युवक की हत्या उसके पिता ने अपने दो दोस्तों के साथ योजना बनाकर की थी। हत्या के बाद गांव के दो लोगों को नामजद कर फंसा दिया था। पुलिस ने मृतक के पिता समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पिता बेटे की गलत हरकतों से परेशान था। वह महिलाओं से गलत हरकत करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव बुडेरन में आम के बाग़ में रविवार को एक युवक का शव मिला था। युवक की पहचान गांव निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र नफीस के रूप में हुई थी। नफीस के पिता की तहरीर पर गांव के दो लोगों नदीम पुत्र कलुआ और वकील पुत्र कलुआ निवासी गांव बुढ़ेरन के खिलाफ हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शनिवार को पुलिस ने हत्याकांड का राजफाश करा दिया है। पुलिस ने मृतक के पिता नफीस, उसके दोस्त शमशाद पुत्र खलील निवासी मुहल्ला मंसूर सराय स्योहारा व महावीर उर्फ पप्पू पुत्र हरिश्चंद्र निवासी गांव पीथापुर थाना स्योहारा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह के मुताबिक पूछताछ में नफीस ने बताया कि वह बेटे सलमान गलत हरकतें करता था। वह बाहर और अब घर में भी महिलाओं पर छींटाकशी करने लगा था।