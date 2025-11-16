Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सलमान हत्याकांड का सनसनीखेज राजफाश... पिता ने की थी बेटे की हत्या, यह थी वजह

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    स्योहारा में सलमान की हत्या का राजफाश हुआ। पिता ने दो दोस्तों संग मिलकर बेटे को मारा, क्योंकि वह महिलाओं से बदतमीजी करता था। सोते समय गला दबाकर और ईंट से वार कर हत्या की गई, फिर शव को बाग में फेंका। पुलिस ने पिता समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्योहारा पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित। सौ. पुलिस

    संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव बुडेरन में सलमान की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज राजफाश कर दिया है। युवक की हत्या उसके पिता ने अपने दो दोस्तों के साथ योजना बनाकर की थी। हत्या के बाद गांव के दो लोगों को नामजद कर फंसा दिया था। पुलिस ने मृतक के पिता समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पिता बेटे की गलत हरकतों से परेशान था। वह महिलाओं से गलत हरकत करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव बुडेरन में आम के बाग़ में रविवार को एक युवक का शव मिला था। युवक की पहचान गांव निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र नफीस के रूप में हुई थी। नफीस के पिता की तहरीर पर गांव के दो लोगों नदीम पुत्र कलुआ और वकील पुत्र कलुआ निवासी गांव बुढ़ेरन के खिलाफ हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया था।

    शनिवार को पुलिस ने हत्याकांड का राजफाश करा दिया है। पुलिस ने मृतक के पिता नफीस, उसके दोस्त शमशाद पुत्र खलील निवासी मुहल्ला मंसूर सराय स्योहारा व महावीर उर्फ पप्पू पुत्र हरिश्चंद्र निवासी गांव पीथापुर थाना स्योहारा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह के मुताबिक पूछताछ में नफीस ने बताया कि वह बेटे सलमान गलत हरकतें करता था। वह बाहर और अब घर में भी महिलाओं पर छींटाकशी करने लगा था।

    समझाने पर पिता के साथ मारपीट करता था। इसी हरकत से तंग आकर नफीस ने अपने दोस्त शमशाद व महावीर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। घटना की रात दो बजे सोते समय उसका गला दबा दिया। ईंट से उसके चेहरे पर वार किया। शव को प्लास्टिक की बोरी में रखकर आम के बाग में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।