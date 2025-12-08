Language
    कार चलाना सीख रहे युवकों ने चौकीदार को कुचला, मौके पर ही मौत

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:23 PM (IST)

    कार चलाना सीख रहे युवकों ने लापरवाही से एक चौकीदार को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर ...और पढ़ें

    हादसे का शिकार चौकीदार नत्थू सिंह। सौ. स्वजन

    संवाद सूत्र, जागरण, नूरपुर (बिजनौर)। कार चलाना सीख रहे युवकों ने रविवार शाम बैंक्वेट हाल के सामने खड़े चौकीदार को कुचल दिया। हादसे के बाद आरोपित कार लेकर फरार हो गए। उधर, चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार चालक पड़ोस के गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश का रही है।
    नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव भूतपुरी निवासी 52 वर्षीय नत्थू सिंह गांव के पास ही स्थित युवा गार्डन में चौकीदार था। रविवार को वह साइकिल लेकर बैंक्वेट हाल के सामने खड़ा था। इसी बीच पड़ोस के गांव के चार युवक कार चलाना सीख रहे थे। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार को गांव मिर्जापुर ढीकली का युवक चला रहा था। चलते-चलते कार अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार कार ने साइकिल लिए खड़े नत्थू सिंह को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद युवक कार लेकर मौके फरार हो गए। सूचना पर स्वजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। नत्थू सिंह को चिकित्सक को दिखाया गया, लेकिन पहले ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के बेटे मनोज ने गांव मिर्जापुर ढीकली निवासी चंदू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है।

