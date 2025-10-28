भाकियू कार्यकर्ता व किसान एकत्र हुए व बोले-गंगा एक्सप्रेसवे को जिला बिजनौर से ही होकर निकालें, वरना...
भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से गुजारने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें गन्ने का मूल्य बढ़ाने और चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहेगा।
संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की पंचायत में गंगा एक्सप्रेसवे को जिला बिजनौर से ही होकर गुजारने सहित कई अन्य मांगों को लेकर पीडब्लूडी के डाक बंगले से लेकर तहसील तक पैदल मार्च किया। तहसील पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
सोमवार को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले पर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम शैलेंद्र कुमार को सिंह को दिया। ज्ञापन में आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य वृद्धि कर 500 प्रति क्विंटल भाव दिलाने, गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर की धारा से होकर निकालने, किसान सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद पेराई क्षमता 25 हजार कुंतल से बढ़कर 50 हजार क्विंटल कराने की घोषणा धरातल पर उतारने आदि की मांगें की गई। इससे पूर्व किसान अपने हाथों में झंडे लेकर पैदल ही तहसील परिसर में पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर जिले से नहीं निकाला जाएगा, तब तक भाकिूय अराजनीतिक चुप नहीं बैठेगी। ज्ञापन देने वालों में चौधरी कुलबीर सिंह, भोपाल राठी, नवीन राजपूत, पवन कुमार, महेंद्र सिंह, प्रशांत चौधरी, हाजी हनीफ, तरुण कुमार, हिमांशु चौधरी, इफ्तार, सुहेल आदि शामिल रहे।
