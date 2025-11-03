बैलगाड़ी से खेतों की ओर जा रहे थे किसान कि सामने आ धमका बाघ... और फिर हुआ यह सब

संवाद सूत्र, जागरण, भूतपुरी (बिजनौर)। थाना क्षेत्र के गांव इमरतपुर में बाघ दिखाई देने के बाद अब गांव मोहम्मदपुर राजोरी के जंगल में बाघ दिखाई दिया। नदी से घर के काम के लिए बैलगाड़ी से मिट्टी निकालने गए किसानों के सामने बाघ आ कर खड़ा हुआ। हालांकि शोर मचाने पर वह झाड़ियों में छिप गया, लेकिन ग्रामीणों में दहशत हो गई। वहीं, वन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी ली है।

सोमवार की सुबह करीब 6 बजे गांव मोहम्मदपुर राजोरी निवासी तीन किसान मोहम्मद साजिद, शाहिद व अतुल कुमार गांव के ही निकट करीब 500 मीटर दूर स्थित पीली नदी से घर के काम के लिए मिट्टी लेने गए थे। जैसे ही वे नदी के समीप पहुंचे तो इसी दौरान नदी के पास बाघ दिखाई देने से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।