बैलगाड़ी से खेतों की ओर जा रहे थे किसान कि सामने आ धमका बाघ... और फिर हुआ यह सब
हाल ही में, कुछ किसान बैलगाड़ी से खेतों की ओर जा रहे थे कि अचानक एक बाघ उनके सामने आ गया। बाघ ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने बहादुरी दिखाते हुए उसे डराकर भगा दिया। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसने वन्यजीवों के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
संवाद सूत्र, जागरण, भूतपुरी (बिजनौर)। थाना क्षेत्र के गांव इमरतपुर में बाघ दिखाई देने के बाद अब गांव मोहम्मदपुर राजोरी के जंगल में बाघ दिखाई दिया। नदी से घर के काम के लिए बैलगाड़ी से मिट्टी निकालने गए किसानों के सामने बाघ आ कर खड़ा हुआ। हालांकि शोर मचाने पर वह झाड़ियों में छिप गया, लेकिन ग्रामीणों में दहशत हो गई। वहीं, वन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी ली है।
सोमवार की सुबह करीब 6 बजे गांव मोहम्मदपुर राजोरी निवासी तीन किसान मोहम्मद साजिद, शाहिद व अतुल कुमार गांव के ही निकट करीब 500 मीटर दूर स्थित पीली नदी से घर के काम के लिए मिट्टी लेने गए थे। जैसे ही वे नदी के समीप पहुंचे तो इसी दौरान नदी के पास बाघ दिखाई देने से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
भयभीत किसान घर की भागे ओर गांव में आकर सूचना दी। मौके पर लाठी-डंडे लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का शोर सुनकर बाघ नदी किनारे झाड़ियों में छिप गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है वन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी ली है। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर बाघ के पंजों के निशान भी दिखाई दिए हैं। पिछले तीन दिनों से रेहड़ क्षेत्र में बाघ दिखाई दे रहा है।
