Bijnor: किसान को लाठी-डंडो से हमलाकर मार डाला, दूसरे मामले में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:07 PM (IST)

    Bijnor News: बिजनौर में खेत की मेढ़ को लेकर हुए विवाद में एक किसान की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, एक अन्य घटना में शेरकोट क्षेत्र में एक विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शव लेकर थाने पहुंचे किसान के स्वजन। सौ. ग्रामीण 

    संवाद सहयोगी, स्योहारा (बिजनौर)। खेत की मेढ़ को लेकर हुए विवाद में किसान पर लाठी-डंडो से हमला किया गया। इससे किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
    स्योहारा क्षेत्र के गांव बहादरपुर में शनिवार सुबह खेत की मेढ़ को लेकर 55 वर्षीय किसान नौबहार सिंह और पड़ोसी किसान टीकाराम सिंह में विवाद व मारपीट हो गई। जिसमें लाठी-डंडो से मारपीट में नौबहार सिंह बेहोश हो गए। स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
    स्वजन और ग्रामीण शव लेकर थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पुत्र पिंटू कुमार ने तहरीर दी है। पुलिस कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। मरने वाले के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    पेड़ पर लटका मिला विवाहिता का शव

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। शेरकोट क्षेत्र के गांव वाजिद्पुर में शुक्रवार देर रात लगभग तीन बजे 25 वर्षीय आसिफा पत्नी मोहम्मद आलम का शव गांव के कब्रिस्तान के पास एक खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। बताया गया है कि शुक्रवार देर शाम पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आसिफा घर से चली गई थी।
    पति ने पुलिस को सूचना दी, तभी से स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे। देर रात उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थानाध्य्क्ष वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मृतका के भाई शाहिद निवासी गांव पटपुरा थाना नगीना (बिजनौर) ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला का निकाह छह वर्ष पूर्व हुआ था। उसका तीन साल का एक बेटा है।