Bijnor: किसान को लाठी-डंडो से हमलाकर मार डाला, दूसरे मामले में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव

संवाद सहयोगी, स्योहारा (बिजनौर)। खेत की मेढ़ को लेकर हुए विवाद में किसान पर लाठी-डंडो से हमला किया गया। इससे किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्योहारा क्षेत्र के गांव बहादरपुर में शनिवार सुबह खेत की मेढ़ को लेकर 55 वर्षीय किसान नौबहार सिंह और पड़ोसी किसान टीकाराम सिंह में विवाद व मारपीट हो गई। जिसमें लाठी-डंडो से मारपीट में नौबहार सिंह बेहोश हो गए। स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

स्वजन और ग्रामीण शव लेकर थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पुत्र पिंटू कुमार ने तहरीर दी है। पुलिस कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। मरने वाले के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।