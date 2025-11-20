Bijnor News: पहले शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, फिर कर दिया इनकार; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती रिश्तेदारी में युवक के गांव गई थी, जहाँ दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। युवक ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। हल्दौर क्षेत्र की एक युवती ने गांव पैजनियां निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। स्वजनों के अनुसार युवती आरोपी के गांव में अपनी एक रिश्तेदारी में आई थी।
इस दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। स्वजनों को मामले की जानकारी होने पर युवती पक्ष ने युवक के परिवार से शादी करने का प्रस्ताव रखा।
युवक पक्ष ने लड़की से शादी करने की सहमति दी लेकिन बाद में इनकार कर दिया। युवती व उसके स्वजनों ने मामले की तहरीर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना निरीक्षक संजय कुमार का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
