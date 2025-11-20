Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bijnor News: पहले शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, फिर कर दिया इनकार; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती रिश्तेदारी में युवक के गांव गई थी, जहाँ दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। युवक ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। हल्दौर क्षेत्र की एक युवती ने गांव पैजनियां निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। स्वजनों के अनुसार युवती आरोपी के गांव में अपनी एक रिश्तेदारी में आई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। स्वजनों को मामले की जानकारी होने पर युवती पक्ष ने युवक के परिवार से शादी करने का प्रस्ताव रखा।

    युवक पक्ष ने लड़की से शादी करने की सहमति दी लेकिन बाद में इनकार कर दिया। युवती व उसके स्वजनों ने मामले की तहरीर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना निरीक्षक संजय कुमार का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी।