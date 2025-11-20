Bijnor News: पहले शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, फिर कर दिया इनकार; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती रिश्तेदारी में युवक के गांव गई थी, जहाँ दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। युवक ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर