Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनौर में असली के नाम पर बिक रहा था नकली पान मसाला, छापे में खुली पोल

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:22 AM (IST)

    बिजनौर में नकली पान मसाला फैक्ट्री पकड़ी

    prefferd source google
    Hero Image

    बिजनौर में असली के नाम पर बिक रहा था नकली पान मसाला, छापे में खुली पोल

    बिजनौर : नूरपुर कस्बे के मुहल्ला गांधी नगर में जीएसटी की एसआइबी टीम ने नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। टीम को मौके से भारी मात्रा में तैयार नकली पान मसाले के साथ ही कच्चा माल व हजारों की संख्या में खाली रैपर मिले है। एक नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार दोपहर जीएसटी टीम ने गांधीनगर स्थित एक मकान में छापा मारा। छापे के दौरान मकान की पहली मंजिल पर गगन कंपनी के नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री चलती मिली। टीम ने मौके से तैयार पान मसाला से भरे एक दर्जन से अधिक बोरे और भारी मात्रा में कच्चा माल, अत्याधुनिक पैकिंग एवं मिक्सिंग मशीन बरामद की। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने पूछताछ में ग्राम कुंडा खुर्द एवं मुहल्ला कबीरनगर निवासी व्यक्तियों द्वारा फैक्ट्री संचालित किये जाने की बात कहते हुए उनके नाम टीम को बताए।

    बिक्री कम होने पर कंपनी ने कराई जांच

    जनपद में काफी समय से कंपनी को गगन पान मसाला की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी द्वारा कराई गई जांच में इसी ब्रांड का नकली पान मसाला बाजार में देखने को मिला। इसकी शिकायत पर एसआइबी की टीम द्वारा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके वर्मा और शंभूदयाल सिंह की मौजूदगी में छापामारी की गई। खाद्य अधिकारियों ने मौके से मिला तैयार पान मसाला और कच्चे माल के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। माल को कब्जे में ले लिया है।