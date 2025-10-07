बिजनौर में नकली पान मसाला फैक्ट्री पकड़ी

बिजनौर में असली के नाम पर बिक रहा था नकली पान मसाला, छापे में खुली पोल बिजनौर : नूरपुर कस्बे के मुहल्ला गांधी नगर में जीएसटी की एसआइबी टीम ने नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। टीम को मौके से भारी मात्रा में तैयार नकली पान मसाले के साथ ही कच्चा माल व हजारों की संख्या में खाली रैपर मिले है। एक नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है।

सोमवार दोपहर जीएसटी टीम ने गांधीनगर स्थित एक मकान में छापा मारा। छापे के दौरान मकान की पहली मंजिल पर गगन कंपनी के नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री चलती मिली। टीम ने मौके से तैयार पान मसाला से भरे एक दर्जन से अधिक बोरे और भारी मात्रा में कच्चा माल, अत्याधुनिक पैकिंग एवं मिक्सिंग मशीन बरामद की। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने पूछताछ में ग्राम कुंडा खुर्द एवं मुहल्ला कबीरनगर निवासी व्यक्तियों द्वारा फैक्ट्री संचालित किये जाने की बात कहते हुए उनके नाम टीम को बताए।