    छापे में मिले नकली खाद के 450 बैग, कारोबार की न अनुमति थी न ही अन्य दस्तावेज...यह की गई कार्रवाई

    By Rajnarayan Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने और बेचने वालों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 450 बैग नकली खाद बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। खाद बनाने वाले के पास कारोबार की अनुमति और जरूरी दस्तावेज नहीं थे। कृषि विभाग ने खाद जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

    बिजनौर की कृष्णापुरम कालोनी स्थित मकान में रखे नकली खाद के कट्टे। जागरण

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शनिवार को शहर की कृष्णापुरम कालोनी में स्थित एक मकान में छापा मारकर 450 नकली खाद के बैग, उर्वरक के डिब्बे और एक आई-20 कार बरामद की। इस दौरान मकान के अंदर एक लैपटाप मिला भी मिला। उवर्रक और खाद से संबंधित कारोबार का लाइसेंस नहीं मिला। टीम में शामिल कृषि विभाग के अफसरों ने उवर्रक एवं रसायन के तीन नमूने लिए। साथ ही थाने में तहरीर भी दे दी।

    एसडीएम सदर रितु रानी, उपनिदेशक कृषि प्रसार घनश्याम, जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह और तहसीलदार आशीष सक्सेना ने शनिवार को सुबह 11 बजे शहर क्षेत्र में शामिल ग्राम आदोपुर स्थित कृष्णापुरम कालोनी के एक मकान में छापा मारा। यहां गोदाम में ग्राम आदोपुर निवासी पंकज कुमार पुत्र मानपाल सिंह, राजेश पुत्र चंदन सिंह और सोनू पुत्र पूरन सिंह निकली कट्टो में नकली खाद की पैकिंग करते हुए मिले। पूछताछ में मजदूरों ने टीम में शामिल अधिकारियों को बताया कि यह उर्वरक और रसायन किरतपुर के हकीकतपुर गांव निवासी हितेश कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार का है।

    मजदूरों को खाद व रसायन की पैकिंग करने का काम मिला था। अधिकारियों को मौके पर उर्वरक और रसायन का कारोबार करने के लिए जरूरी लाइसेंस एवं अन्य संबंधित कागजात नही मिले। टीम में शामिल अधिकारियों को गोदाम के अंदर लैपटाप, कई अन्य अभिलेख, आई-20 कार आदि भी मिले। छापे की कार्रवाई के दौरान हितेश कुमार गोदाम में नहीं था। टीम ने नकली खाद का गोदाम सील कर दिया। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवातिया द्वारा हितेश के विरुद्ध थाने में दी तहरीर में हितेश पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से गोदाम में भंडारित उर्वरकों और रसायन का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मौके से रसायन और उवर्रक के तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए है।

    काफी दिन से चल रहा था धंधा
    जनपद के किसान काफी समय से खाद की किल्लत से परेशान है और लगातार मांग बढ़ रही है। ऐसे में मौके लाभ उठाकर नकली खाद बनाकर कर किसानों को दी जा रही है। पहले भी भाकियू आदि संगठन इसकी शिकायत कर चुके हैं। मुहल्ले वासियों ने बताया कि पिछले काफी समय से मकान में खाद आदि का कार्य चल रहा था। हर दिन गाड़ियां आती थी और खाद भरकर लेकर जाती थी।

    किराये पर ले रखा था मकान
    नकली खाद के कारोबारी हितेश ने ग्राम आदोपुर निवासी रोहित पुत्र राकेश से उक्त मकान का भूतल किराए पर ले रखा था। रोहित अपने परिवार के साथ मकान के प्रथ्रम तल पर रहते है।

    जांच कराई जा रही है...
    एसडीएम सदर और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है। अब इन लोगों ने कितना नकली खाद बिक्री किया है और कौन लोग इस काम से जुड़े हुए है, सब की जांच कराई जा रही है।
    -जसजीत कौर, डीएम