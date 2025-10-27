बिजली बिल न चुकाने पर पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की फैक्ट्री कुर्क

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बिजनौर सदर सीट पर बसपा से विधायक रहे शाहनवाज राणा की ग्राम तरकीमपुर रूपचंद में मौजूद डासना स्टील प्राइवेट लिमिटेट पर सोमवार को तहसील प्रशासन की टीम ने कुर्की की कार्रवाई की। पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर विद्युत विभाग का 13 लाख 57 हजार 594 रुपये की बकाया है। फैक्ट्री संचालकों को कई बार बकाया जमा कराने के लिए नोटिस भी भेजे गए, लेकिन बकाया जमा नहीं कराया जा सका।

मुज्जफरनगर में मेरठ मार्ग पर स्थित राणा हाउस निवासी शाहनवाज राणा वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बिजनौर सदर सीट से बसपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव भी बिजनौर लोस से लड़ा था, लेकिन तब हार का सामना करना पड़ा था। शाहनवाज राणा ने बिजनौर तहसील क्षेत्र के ग्राम तरकीमपुर रूपचंद में 2007 में डासना स्ट्रील प्राइवेट लिमिटेट फैक्ट्री की स्थापना की थी। फैक्ट्री के निदेशक शाहनवाज राणा पुत्र बदरूजमां और प्रोपराइटर खालिद चौधरी पुत्र मोहम्मद शफी निवासी निवासी तरकीमपुर रूपचंद थे।

फैक्ट्री पर बिजली विभाग का काफी समय से 13 लाख 57 हजार 594 रुपये का बिल बकाया था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री के निदेशक और प्रोपराइटर को कई बार नोटिस भी दिया, किंतु बकाया धनराशि जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा को जवाब भी नोटिस का नहीं दिया। इस पर बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली के लिए आरसी जारी कर जिला प्रशासन को भेज दी।