बिजली बिल न चुकाने पर पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की फैक्ट्री कुर्क
बिजनौर में पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा की डासना स्टील फैक्ट्री को बिजली बिल बकाया होने पर कुर्क किया गया। विद्युत विभाग का 13 लाख से अधिक का बिल बकाया था, जिसके लिए कई बार नोटिस भेजे गए। राणा ने 2007 में फैक्ट्री की स्थापना की थी, लेकिन बकाया राशि जमा नहीं होने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। फैक्ट्री टॉप टेन बकायेदारों में शामिल थी।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। बिजनौर सदर सीट पर बसपा से विधायक रहे शाहनवाज राणा की ग्राम तरकीमपुर रूपचंद में मौजूद डासना स्टील प्राइवेट लिमिटेट पर सोमवार को तहसील प्रशासन की टीम ने कुर्की की कार्रवाई की। पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर विद्युत विभाग का 13 लाख 57 हजार 594 रुपये की बकाया है। फैक्ट्री संचालकों को कई बार बकाया जमा कराने के लिए नोटिस भी भेजे गए, लेकिन बकाया जमा नहीं कराया जा सका।
मुज्जफरनगर में मेरठ मार्ग पर स्थित राणा हाउस निवासी शाहनवाज राणा वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बिजनौर सदर सीट से बसपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव भी बिजनौर लोस से लड़ा था, लेकिन तब हार का सामना करना पड़ा था। शाहनवाज राणा ने बिजनौर तहसील क्षेत्र के ग्राम तरकीमपुर रूपचंद में 2007 में डासना स्ट्रील प्राइवेट लिमिटेट फैक्ट्री की स्थापना की थी। फैक्ट्री के निदेशक शाहनवाज राणा पुत्र बदरूजमां और प्रोपराइटर खालिद चौधरी पुत्र मोहम्मद शफी निवासी निवासी तरकीमपुर रूपचंद थे।
फैक्ट्री पर बिजली विभाग का काफी समय से 13 लाख 57 हजार 594 रुपये का बिल बकाया था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री के निदेशक और प्रोपराइटर को कई बार नोटिस भी दिया, किंतु बकाया धनराशि जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा को जवाब भी नोटिस का नहीं दिया। इस पर बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली के लिए आरसी जारी कर जिला प्रशासन को भेज दी।
एसडरीएम सदर रितु रानी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल तहसीलदार सदर आशीष सक्सेना सोमवार को दोपहर एक बजे ग्राम तरकीमपुर रूपचंद में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की फैक्ट्री पर पहुंचे और फैक्ट्री को कुर्क करने की कार्यवाही की। एसडीएम रितु रानी बताया ने बताया कि बिजली विभाग का बकाया बिल जमा न होने पर डासना स्ट्रील प्राइवेट लिमिटेट फैक्ट्री कुर्क की कार्रवाई की गई है। पूर्व विधायक का पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन काल की गई, लेकिन काल रिसीव नहीं हो सकी।
टाप टेन सूची में शामिल थी फैक्ट्री
बिजली बिल जमा न करने वाले बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है, जिसमें टाप टेन को शामिल किया गया है। पूर्व विधायक की डासना स्ट्रील प्राइवेट लिमिटेट फैक्ट्री भी बड़े बकायेदारों में शामिल थी और टाप टेन में इसे रखा गया था। फैक्ट्री काफी समय से बंद थी और यहां कोई आता भी नहीं था।
