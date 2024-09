UP Politics: पुलिस को एनकाउंटर की जरूरत ही न पड़े...रालोद मुखिया जयन्त चौधरी ने कही मुठभेड़ पर बड़ी बात

Jayant Chaudhary Said On UP Police Encounter Update यूपी में एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मंगेश यादव की मौत पर अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर की बात की। वहीं माता प्रसाद पांडेय ने फर्जी एनकाउंटर करने की बात कही। जयन्त ने कहा कि यूपी पुलिस का इतना खाैफ होना चाहिए कि अपराधी खुद ही धराशायी हो जाए।