हाथी का मूड हुआ खराब तो पर्यटक की जिप्सी के पीछे लगा दी दौड़...बाल-बाल बचे पर्यटक व फोटोग्राफर

संवाद सूत्र, जागरण, रेहड़ (बिजनौर)। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में एक जिप्सी के पीछे ईकड़ हाथी ने दौड़ लगा दी, जिससे जिप्सी में सवार पर्यटक भयभीत हो गए, हालांकि कुछ दूर दौड़ने के बाद हाथी चला गया। जिससे पर्यटक व फोटोग्राफर बाल-बाल बचे। अमानगढ़ के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एआर रहमान ने इसकी वीडियो बना ली।

एआर रहमान ने बताया गया कि शनिवार को एक दंपती अमानगढ़ आए थे। कुछ देर वे रेंज स्थित गेस्ट हाउस में रुक कर वापस लौट रहे थे। जिप्सी में चालक व एआर रहमान साथ थे। इसी दौरान शाम लगभग साढ़े चार बजे गेस्ट हाउस से केहरीपुर कार्यालय के रास्ते में अचानक एक ईकड़ हाथी को न जाने क्या सूझी वह जिप्सी के पीछे भागने लगा। चालक ने तेजी से जिप्सी को वहां से भगा लिया। अमानगढ़ की वन क्षेत्राधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं है। फोटोग्राफर व चालक से जानकारी की जाएगी।