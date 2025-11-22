खुदी कब्र में जाकर सो गया अर्द्धनग्न युवक, शव दफनाने पहुंचे लोगों ने मरा समझा... फिर हुआ यह सब

संवाद सूत्र, जागरण, शेरकोट (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव तैय्यब सराय में शुक्रवार रात एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। गांव के कब्रिस्तान में पहले से ही खुदी पड़ी एक पुरानी धंसी हुई कब्र में एक नशेड़ी युवक अर्द्धनग्न अवस्था में जाकर सो गया।

रात लगभग दस बजे एक नवजात बच्चे को दफनाने कुछ लोग पहुंचे तो उन्होंने कब्र में युवक को पड़ा देख उसे शव समझ लिया। कब्रिस्तान में शव मिलने की सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन जब जांच की गई तो युवक जीवित मिला। पुलिस ने उसे बाहर निकाला और पूछताछ का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत अधिक नशे में था। पुलिस के मुताबिक आसपास के लोगों से पूछताछ में पता लगा कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है और आसपास के क्षेत्र में ही घूमता रहता है। वह नशे का आदी भी है।