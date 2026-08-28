नशे में धुत ड्राईवर मेरठ से बिजनौर तक दौड़ाता रहा UP रोडवेज की बस, सहम गए 50 यात्री
Bijnor News: मेरठ के भैंसाली डिपो का एक बस चालक नशे में धुत होकर यात्रियों से भरी बस बिजनौर बैराज ...और पढ़ें
HighLights
मेरठ डिपो का चालक नशे में बस चला रहा था।
बिजनौर बैराज पर पुलिस ने चालक को पकड़ा।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। गजब हाल देखिए, मेरठ के भैंसाली बस डिपो का चालक नशे में धुत्त होकर यात्रियों से भरी बस को बिजनौर ले आया। बिजनौर बैराज के पास पुलिस ने जांच की तो चालक से सही से बोला भी नहीं जा रहा था।
पुलिस ने बस चालक को पीछे बैठाया और एक सिपाही बस लेकर रोडवेज डिपो पर गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया गया।
गुरुवार आधी रात पुलिस द्वारा गंगा बैराज पर चेकिंग की जा रही थी। मेरठ के भैंसाली रोडवेज डिपो की एक बस रात डेढ़ बजे बैराज के पास पहुंची। पुलिस ने देखा की बस का चालक नशे में धुत था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जांच में सामने आया कि चालक ने खूब शराब का सेवन किया हुआ था।
शराब के नशे में यात्रियों से भरी बस को लेकर आए चालक की हालत देखकर पुलिस कर्मी भी हैरान रह गए। बाद में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात प्रभारी रवि नैन ने चालक को पीछे की सीट पर बैठाया और पुलिसकर्मी अर्जुन से बस चलाने को कहा। पुलिसकर्मी अर्जुन बस को चलाकर बिजनाैर रोडवेज डिपो पर पहुंचे।
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वहां यात्रियों को उतारकर बस को सीज कर दिया गया। यातायात प्रभारी रवि नैन ने बताया कि ब्रेथ एनेलाइजर मशीन से भी चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। उसने अपने साथ ही बाकी यात्रियों की भी जान खतरे में डाली। चालक की रिपोर्ट तैयार करके एआरएम मेरठ को भेजी जाएगी। देर रात चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
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