नशे में धुत ड्राईवर मेरठ से बिजनौर तक दौड़ाता रहा UP रोडवेज की बस, सहम गए 50 यात्री

जागरण संवाददाता, बिजनौर। गजब हाल देखिए, मेरठ के भैंसाली बस डिपो का चालक नशे में धुत्त होकर यात्रियों से भरी बस को बिजनौर ले आया। बिजनौर बैराज के पास पुलिस ने जांच की तो चालक से सही से बोला भी नहीं जा रहा था।

पुलिस ने बस चालक को पीछे बैठाया और एक सिपाही बस लेकर रोडवेज डिपो पर गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया गया। गुरुवार आधी रात पुलिस द्वारा गंगा बैराज पर चेकिंग की जा रही थी। मेरठ के भैंसाली रोडवेज डिपो की एक बस रात डेढ़ बजे बैराज के पास पहुंची। पुलिस ने देखा की बस का चालक नशे में धुत था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जांच में सामने आया कि चालक ने खूब शराब का सेवन किया हुआ था।