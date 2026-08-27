पानीपत-खटीमा हाईवे पर होगी जेब ढीली, डेहरी टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल टैक्स वसूली की तारीख तय; पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पानीपत-खटीमा हाईवे पर स्थित गांव डेहरी पर टोल प्लाजा बनाया गया है। पिछले काफी समय से टोल पर वसूली की तैयारी की जा रही थी। लेकिन कार्य पूरा न हाेने के कारण टोल वसूली का कार्य शुरू नहीं हो सका था। अब एनएचएआई ने यहां टोल वसूली की तैयारी शुरू कर दी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार शुक्रवार की सुबह आठ बजे से टोल की वसूली शुरू की जानी थी, लेकिन अभी कुछ कार्य अधूरे हैं। जिस कारण अब एक सितंबर से वाहनों से टोल की वसूली शुरू हो गई। कार सहित हल्के वाहनों से एकल यात्रा के रूप में 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि पूरे माह का शुल्क 1070 रुपये होगा।

ऐसे ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर पंजीकृत गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास के लिए 360 रुपये शुल्क निर्धाारित किया गया है। टोल के प्रबंधक सुशांत अचाज्र्या ने बताया कि पहले शुक्रवार की सुबह आठ बजे से टोल पर शुल्क वसूली की तैयारी थी, लेकिन कुछ जरूरी कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सके हैं। जिस कारण अब विधिवत एक सितंबर से शुुल्क की वसूली शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण किया जा रहा है।



