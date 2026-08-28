ससुराल जाते समय सड़क पर हुई पति-पत्नी की तकरार, युवक ने अपनी बाइक में लगा दी आग; कपल के बच्चे सहमे

संवाद सूत्र, नांगल सोती (बिजनौर)। रक्षाबंधन पर पत्नी और दो बच्चों के साथ ससुराल जा रहे युवक का रास्ते में पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दंपती के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि युवक ने बाइक रोक दी।

कहासुनी के बाद युवक ने बाइक से पेट्रोल निकालकर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते बाइक सड़क किनारे धू-धूकर जलने लगी। घटना के दौरान मौजूद दोनों बच्चे सहम गए। इस दौरान किसी राहगीर ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।

क्षेत्र निवासी युवक बबलू रक्षाबंधन पर पत्नी और दो बच्चों के साथ अपनी अपाचे बाइक से ससुराल जा रहा था। बताया गया कि दहीरपुर गांव में पंचायत घर के सामने किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर बबलू ने बाइक रोक दी, लेकिन दोनों के बीच तकरार जारी रही।

इसी दौरान युवक ने बाइक से पेट्रोल निकाला और उसे आग लगा दी। अचानक बाइक में आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बाइक आग की लपटों में घिर गई और दोनों बच्चे घबराकर सहम गए। थानाध्यक्ष अन्नू कुमारी ने बताया कि सूचना मिली है। मौके पर टीम भेजी गई है। बताया गया की शार्ट सर्किट से आग लगी थी।

इस मामले की जांच की जा रही है। उधर, घटना का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में सड़क किनारे बाइक जलती दिख रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।