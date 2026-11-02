अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ, कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर जिप्सी को किया रवाना

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में रविवार को पांचवें शीतकालीन पर्यटन सत्र का शुभारंभ हो गया। केहरीपुर जंगल स्थित रेंज कार्यालय परिसर में कमिश्नर संगीता सिंह ने फीता काटकर इसका उदघाटन किया। स्कूली बच्चों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी के लिए रवाना किया।

कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर संगीता सिंह ने कहा कि सभी को प्रकृति एवं वन संपदा का सम्मान करना चाहिए। वन एवं वन संपदा अमूल्य निधि हैं। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

टाइगर रिजर्व ने बिजनौर को दी अलग पहचान वन संरक्षक मुरादाबाद आदर्श कुमार ने कहा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ने बिजनौर को अलग पहचान दी है। जंगल सफारी को आकर्षक और रोमांचित बनाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वन संरक्षक आदर्श कुमार ने कमिश्नर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

डीएफओ जय सिंह कुशवाहा ने वर्ष 2022 से शुरूआत के बाद से अभी तक जंगल सफारी की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वहीं कमिश्नर ने नेचर गाइडों, जिप्सी चालकों और दैनिक वन श्रमिकों को जैकेट वितरित कीं। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी अमानगढ़ अंकिता किशोर, डीएफओ नजीबाबाद पृथ्वीराज, एएसपी पूर्वी अमित श्रीवास्तव, सीओ आलोक कुमार, एसडीएम नितिन कुमार, तहसीलदार विपिन कुमार, वन क्षेत्राधिकारी नगीना प्रदीप कुमार शर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे। पहले दिन नहीं पहुंचे पर्यटक जंगल सफारी के उदघाटन पर पहले दिन पर्यटक नहीं पहुंचे। अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर पहले दिन स्कूली बच्चों की जिप्सी को जंगल सफारी के लिए रवाना किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि मुरादाबाद कमिश्नर संगीता सिंह ने भी अधिकारियों के साथ जंगल सफारी का आनंद लिया।

वन्य जीव करते हैं पर्यटकों को आकर्षित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में रायल बंगाल टाइगर की दहाड़, हाथी की चिंघाड़ और चीतल की सुंदरता सभी को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा कई प्रजातियों के पक्षी, मोर, नील गाय आदि भी दिखाई देते हैं।