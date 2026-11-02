घूमने के शौकीनों के लिए खुशखबरी: खुल गए पीटीआर के दरवाजे, अब एक ही पोर्टल से मिलेगी UP के सभी टाइगर रिजर्व की बुकिंग

संवाद सहयोगी, कलीनगर (पीलीभीत)। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रविवार को नए पर्यटन सत्र का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस परिसर में हवन-पूजन से नए सत्र का उद्घाटन किया। अब टाइगर रिजर्व में प्रतिदिन पर्यटकों को सफारी की सुविधा मिल सकेगी।

नए सत्र के आगाज के साथ जंगल की सैर और चूका बीच की खूबसूरती निहारने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। चूका बीच पर दिनभर पर्यटकों की चहल-पहल बनी रही। पीटीआर के मुस्तफाबाद गेट पर रविवार को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में वनमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा बैमूरी और एफडी पीपी सिंह, डीएफओ मनीष सिंह समेत वन विभाग के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

सबसे पहले मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस परिसर में हवन-पूजन किया गया। अतिथियों ने नारियल फोड़कर नए पर्यटन सत्र के सफल संचालन की कामना की। फिर वन मंत्री ने चूका बीच के लिए जाने वाले सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कुछ देर बाद वह स्वयं भी सफारी पर निकल पड़े और जंगल के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया। नए सत्र के शुभारंभ के साथ ही पर्यटकों के लिए सफारी का रास्ता खुल गया। अब पर्यटक निर्धारित व्यवस्था के तहत प्रतिदिन जंगल की सैर कर सकेंगे। पर्यटन सत्र शुरू होते ही चूका बीच एक बार फिर पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार हो उठा। यहां पहुंचे पर्यटकों में प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के साथ यादगार पलों को कैमरे में कैद करने का उत्साह नजर आया। कोई वाटर हट के आसपास खड़े होकर मनमोहक नजारे देख रहा था तो कोई ट्री हट के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त दिखाई दिया।