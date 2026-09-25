थाना परिसर में निकला कोबरा, पुलिसकर्मियों में मच गई खलबली; मौके पर पहुंची बिजनौर के वन विभाग की टीम

संवाद सूत्र, शिवालाकलां (बिजनौर)। शिवालाकलां थाना परिसर में अचानक कोबरा देखे जाने से खलबली मच गई। पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।

थाना परिसर के पीछे आम का बाग व गन्ने का खेत है। वहीं, थाने के पिछले हिस्से में शौचालय बना है। गुरुवार देर शाम सिपाही शौचालय की ओर पहुंचे तो उनकी नजर वहां बैठे कोबरा सांप पर पड़ी। जिसे देख उनके होश उड़ गए।

शोर मचाने पर थाना प्रभारी त्रिवेन्द्र सिंह व अन्य स्टाफ वहां पहुंच गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन दारोगा मुकुल त्यागी और सुमित कुमार अपनी रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे। बाद में उसे सुरक्षित पकड़ कर जंगल में छुड़वा दिया गया।