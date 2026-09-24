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बैंक के काम निपटाने को आपके पास एक दिन का समय, क्योंकि इसके बाद दो दिन छुट्टी और तीन दिन है हड़ताल

By Ajeet Chaudhary Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Thu, 24 Sep 2026 06:10 PM (IST)

Bank strike: राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंक दो दिन के अवकाश और तीन दिन की हड़ताल के कारण पांच दिनों तक ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंक शाखाओं पर हड़ताल

  2. बिजनौर में बैंकाें के एटीएम 25 सितंबर को फुल कराने का एलडीएम का दावा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में पांच दिन तक राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की 242 से अधिक शाखाओं पर ताले लटके रहेंगे। दो दिन बैंकों में अवकाश और तीन दिन हड़ताल के कारण। उपभोक्ताओं से बैंक से जुड़े काम 25 सितंबर तक निपटाने को कहा गया है। 25 सितंबर को सभी बैंकों के एटीएम शाम को फुल किया जाएगा। निजी बैंक और कोआपरेटिव बैंक व उनके एटीएम पर हड़ताल का कोई असर नहीं रहेगा।

सप्ताह में पांच दिन कार्य और वेतनमान (पीएलआइ) में भेदभाव के विरोध व अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में 28 से 30 सितंबर सोमवार से बुधवार तक हड़ताल है। इन बैंक शाखाओं में पूर्ण तालाबंदी रहेगी। जिले में एसबीआइ, पीएनबी, बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र की 162 तथा ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कीं 82 शाखाएं हैं। 26 सितंबर को माह का चौथा शनिवार होने के कारण छुट्टी रहेगी।

रविवार को वैसे ही बैंक बंद रहते हैं। इसके बाद सोमवार से बुधवार 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंक शाखाओं पर हड़ताल के कारण ताले लटके रहेंगे। हालांकि सभी बैंक प्रबंधकों को 25 सितंबर की शाम को एटीएम को फुल करने को कहा गया है। जिले में 215 एटीएम को नगदी से फुल करने को कहा गया है। निजी बैंक शाखाओं का हड़ताल से कोई मतलब नहीं है। ये हड़ताल के दौरान खुली रहेंगी और इनके एटीएम में नगदी भी लगातार रखी जाती रहेगी। बैंक हड़ताल का असर आज भी आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। हालांकि अब उपभोक्ता डिजिटल लेनदेन करते हैं लेकिन अधिकांश जनता अब भी नगदी से लेनदेन में विश्वास करती है।

सप्ताह में पांच दिन कार्य की मांग सहित वेतनमान विसंगति को दूर कराने के लिए हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के अलावा अपनी मांगों से अवगत कराने का और कोई माध्यम नहीं बचा है।
-प्रदीप कुमार, जिला सचिव- एआइआरआरबीईए

बैंकाें के एटीएम 25 सितंबर को फुल करा दिए जाएंगे। मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग हड़ताल के दौरान भी चलती रहेंगी। उपभोक्ता अपने बैंक से जुड़े काम हड़ताल से पहले पूरे करा लें।
-अखिलेश सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक