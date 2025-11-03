Language
    चिकनफ्राई को लेकर हुई धक्कामुक्की व भगदड़...15 चोटिल, यह था मामला

    By Nanad Kishor Nanad Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    नगीना में एक शादी समारोह में चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और रिश्तेदारों के बीच मारपीट हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। घटना में 15 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया। बाद में निकाह की रस्म शांतिपूर्वक संपन्न हुई। घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है।

    नगीना-धामपुर फोरलेन स्थित एक मैरिज हाल में निकाह कार्यक्रम होता हंगामा। सौ.वीडियो ग्रैब

    संवाद सूत्र, जागरण, नगीना (बिजनौर)। मैरिज हाल में चिकन फ्राई लेने को लेकर बरातियों व रिश्तेदारों में धक्कामुक्की होने के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद मैरिज हॉल में अफरातफरी के बाद भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। निकाह की रस्म शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। घटना में कुछ रिश्तेदार मामूली रूप से चोटिल हो गए जो बिना कुछ बताए घर चले गए। किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।

    थाना क्षेत्र के गांव मझेड़ा शकरू में रविवार की रात्रि नगीना-धामपुर फोरलेन स्थित एक मैरिज हाल में निकाह कार्यक्रम था। बरात थाना क्षेत्र के गांव कस्बा कोटरा से जैसे ही मैरिज हाल में पहुंची तो रिश्तेदार व बराती मंडप में खाना खा रहे थे। बताया जा रहा है कि चिकन फ्राई के काउंटर पर अचानक ज्यादा भीड़ हो गई। जिस पर चिकन फ्राई न मिलने पर किसी ने काउंटर में हाथ मार दिया। जिसके बाद रिश्तेदारों में आपस में धक्कामुक्की के बाद जमकर मारपीट हुई।

    मारपीट में करीब 15 रिश्तेदार मामूली रूप से चोटिल हो गए, जो बिना कुछ बताए मैरिज हॉल से चुपचाप निकल कर अपने घरों को चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी लेकर मामले को शांत किया। बाद में निकाह की सभी रस्म शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। घटना के बाद किसी ने सोमवार की सुबह इंटरनेट पर बरात में हुई मारपीट व धक्कामुक्की का वीडियो प्रसारित कर दिया। वीडियो में मंडप के अन्दर रिश्तेदारों में धक्का-मुक्की व मारपीट हो रही हैं।

    थानाध्यक्ष अवनीत मान ने बताया कि बरात में चिकन फाई लेने को लेकर रिश्तेदारों में भगदड़ मच गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। घटना में किसी भी बराती व रिश्तेदार को कोई चोट नहीं आई है। निकाह की सभी रस्म शांतिर्वक सम्पन्न हो गई है। मामले में अभी कोई तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।