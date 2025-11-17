सात लाख दे दिए, दो लाख और मांग रही... महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सीमेंट व्यापारी ने मौत को गले लगाया

संवाद सूत्र, जागरण, अफजलगढ़ (बिजनौर)। सीमेंट-सरिया व्यापारी 58 वर्षीय हनीफ का शव रविवार सुबह आम के बाग में लटका मिला। व्यापारी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें एक महिला पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। देर रात तक परिजनों ने तहरीर नहीं दी थी। सूचना पर सीओ आलोक सिंह व थाना प्रभारी रामप्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे।

स्वजन के मुताबिक हनीफ की अफजलगढ़-मेघपुर मार्ग पर सीमेंट की दुकान है। वह सुबह लगभग साढ़े छह बजे दुकान के लिए घर से निकले थे। दो घंटे बाद ही उनका शव शिवपुरी मार्ग पर पेड़ पर लटका मिला। पुलिस को हनीफ की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है।

सुसाइड नोट में गांव की एक महिला पर परेशान करने का आरोप लगाया है। लिखा है कि तंग आकर वह आत्महत्या कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन घर ले आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। हनीफ के बेटे सऊदी अरब में रहते हैं। उनके आने पर सोमवार सुबह शव को सिपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उधर, एसपी अभिषेक झा ने बताया कि एक महिला पर परेशान करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।