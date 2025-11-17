Language
    सात लाख दे दिए, दो लाख और मांग रही... महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सीमेंट व्यापारी ने मौत को गले लगाया

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ में एक सीमेंट व्यापारी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक हनीफ ने सुसाइड नोट में एक महिला पर पैसे मांगने और दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, हनीफ महिला से परेशान था और उसने इसी वजह से यह कदम उठाया।

    सीमेंट-सरिया व्यापारी 58 वर्षीय हनीफ का शव रविवार सुबह आम के बाग में लटका मिला। (प्रतीकात्मक फोटो) ।

    संवाद सूत्र, जागरण, अफजलगढ़ (बिजनौर)। सीमेंट-सरिया व्यापारी 58 वर्षीय हनीफ का शव रविवार सुबह आम के बाग में लटका मिला। व्यापारी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें एक महिला पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। देर रात तक परिजनों ने तहरीर नहीं दी थी। सूचना पर सीओ आलोक सिंह व थाना प्रभारी रामप्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे।

    स्वजन के मुताबिक हनीफ की अफजलगढ़-मेघपुर मार्ग पर सीमेंट की दुकान है। वह सुबह लगभग साढ़े छह बजे दुकान के लिए घर से निकले थे। दो घंटे बाद ही उनका शव शिवपुरी मार्ग पर पेड़ पर लटका मिला। पुलिस को हनीफ की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है।

    सुसाइड नोट में गांव की एक महिला पर परेशान करने का आरोप लगाया है। लिखा है कि तंग आकर वह आत्महत्या कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन घर ले आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। हनीफ के बेटे सऊदी अरब में रहते हैं। उनके आने पर सोमवार सुबह शव को सिपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उधर, एसपी अभिषेक झा ने बताया कि एक महिला पर परेशान करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    सात लाख दे दिए, दो लाख और मांग रही है
    हनीफ ने सुसाइड नोट में लिखा है कि गांव की एक महिला परेशान कर रही थी। वह सात लाख रुपये दे चुके हैं। दो लाख रुपये और मांग रही है। रकम नहीं देने पर दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दे रही है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा है।