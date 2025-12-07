कार ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, छह महिलाओं समेत दस लोग घायल... स्विफ्ट डिजायर कार भी क्षतिग्रस्त
एक कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें छह महिलाओं समेत दस लोग घायल हो गए। दुर्घटना में ई-रिक्शा और कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। सभी घायलों को अस्प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बिजनौर। रेहड़ थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर रविवार सुबह आठ बजे ई-रिक्शा व स्विफ्ट डिजायर कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में ई-रिक्शा और कार में सवार सवार कुल दस लोग घायल हो गए। हादसे में छह महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बनी है।
रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मपुर राजौरी निवासी ई-रिक्शा चालक अशरफ पुत्र धनु रोजाना जस्सी पत्नी ब्रह्मपाल, रूपा देवी पत्नी पुखराज निवासीगण गांव भूतपुरी, शशि देवी पत्नी अजय कुमार निवासी गांव पैग़ंबरपुर, सावित्री पत्नी पवन कुमार व पूनम को जसपुर के नादेही शुगर मिल में ले जाता है। सभी वहां मजदूरी करते हैं। रविवार को सभी ई-रिक्शा से शुगर मिल जा रहे थे। सुबह आठ बजे जसपुर-भूतपुरी स्टेट हाईवे पर अल्हैपुर बार्डर के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार ने सामने से ई-रिक्शा में टक्कर मार दी।
जोरदार टक्कर से ई-रिक्शा में सवार महिला-पुरुष दूर जा गिरे। अनियंत्रित होकर कार भी पलट गई। हादसे में सभी ई-रिक्शा सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, कार सवार मोहम्मद आसिफ पुत्र शहीद हुसैन, मुन्नू कुमार पुत्र नारायण, रेखा पत्नी रोहताश और रामबती पत्नी मुन्नू निवासीगण गांव अभयराजपुर थाना अफजलगढ़ भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को सीएचसी अफजलगढ़ भर्ती कराया। दो महिलाओं की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सीओ अफजलगढ़ आलोक सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।
