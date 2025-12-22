भीषण हादसे में कारी समेत चार की मौत: बिजनौर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नांगलसोती-मंडावली मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना जालपुर के पास हुई, जहां एक क्रेटा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, नांगलसोती (बिजनौर)। थाना क्षेत्र में रविवार रात नांगलसोती–मंडावली मार्ग पर जालपुर के समीप एक क्रेटा कार डंपर में पीछे से घुस गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार मैं सवार कार्य समय चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
नांगल–मंडावली मार्ग पर आधी रात हुआ हादसा
एएसपी सिटी डा.कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान 75 वर्षीय कारी इकबाल पुत्र कबीर अहमद निवासी सराय आलम थाना नांगलसोती, 25 वर्षीय अशफाक पुत्र मुशब्बर, 25 वर्षीय एहतेशाम पुत्र एहसान और 26 वर्षीय सलाउद्दीन पुत्र मुमताज निवासी गन राहतपुर खुर्द थाना मंडावली के रूप में हुई है। कारी इकबाल क्षेत्र के प्रसिद्ध आलिम थे, जो जलसे में प्रवचन देने राहतपुर खुर्द गए थे। उनके साथ कार में सवार तीनों युवक उन्हें जलसे के बाद क्रेटा कार से सराय आलम छोड़ने जा रहे थे।
दीनी जलसे के समापन होने के बाद कारी को छोड़ने जा रहे थे तीनों युवक
हादसे में जान गंवाने वाले एहतेशाम और सलाउद्दीन गहरे मित्र थे और इस्लामिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से शवों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह कर की तेज रफ्तार बताई जा रही है।
“चारों लोगों को अस्पताल लाया गया था, लेकिन सभी की मृत्यु हो चुकी थी। शवों को मोर्चरी में भिजवा दिया गया है।” डॉ. सुहेल, इमरजेंसी चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अस्पताल
“सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। शवों को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कार पीछे से डंपर में टकराई है। संभावना है कि हादसे के समय कार की तेज रफ्तार थी। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।” सत्येंद्र मलिक, थाना अध्यक्ष, नांगल
