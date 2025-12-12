Language
    Bulandshahr News : दहेज में मांगे बीस लाख और कार, मांग पूरी न होने पर घर से निकाला, पति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा

    By Vishal Dixit Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर में दहेज में 20 लाख रुपये और कार नहीं मिलने पर एक विवाहिता को उसके पति और परिवार ने घर से निकाल दिया। महिला ने पति समेत त ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुूलंदशहर)। दहेज में 20 लाख रुपये और कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित विवाहिता ने अपने स्वजन के साथ एसएसपी के समक्ष पेश होकर ससुरालीजन के खिलाफ शिकायत पत्र दिया। एसएसपी के निर्देश पर औरंगाबाद पुलिस ने पति समेत तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

    औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बालका निवासी जगदेव सिंह ने अपनी पुत्री संध्या की शादी 29 अप्रैल 2025 को गाजियाबाद के गोविन्दपुरम निवासी संदीप पुत्र सोमवीर सिंह तोमर के साथ की थी। आरोप है कि विवाहिता पक्ष द्वारा शादी में दिए गए दहेज से पति और उसके माता पिता संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में कार व 20 लाख रुपये की मांग करने लगे।

    दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता के पति ने उसके साथ मारपीट कर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। पीड़ित विवाहिता ने फोन कर अपने पिता को मारपीट करने के प्रकरण में सूचना दी। सूचना मिलते विवाहिता का पिता गोविंदपुरम पहुंचे और ससुराल पक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास किया।
    ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग पर अडिग रहे। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के पति संदीप और उसके माता पिता ने विवाहिता के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इसके बाद पति ने विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित विवाहिता ने अपने मायके पहुंचकर अपने स्वजन को घटना से अवगत कराया।

    जिसके बाद पीड़िता अपने पिता को लेकर थाना औरंगाबाद पहुंचकर ससुरालीजन के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला गाजियाबाद का बताकर पीड़िता को थाने से टरका दिया। इसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ बुलंदशहर एसएसपी के समक्ष पेश होकर ससुरालियों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया।

    एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने थाना औरंगाबाद पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर औरंगाबाद पुलिस ने पति समेत तीन ससुरालीजन खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह का कहना है कि पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पति संदीप, ससुर सोमवीर, सास मुन्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।