    कालेज में तमंचा-कारतूस व चाकू लेकर पहुंचा बी-फार्मा का छात्र... यूं पकड़ में आया मामला

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    एक बी-फार्मा का छात्र कॉलेज में तमंचा, कारतूस और चाकू लेकर पकड़ा गया। कॉलेज प्रशासन द्वारा सुरक्षा जांच बढ़ाने पर छात्र के बैग से हथियार बरामद हुए। पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।

    एक बी-फार्मा का छात्र कॉलेज में तमंचा, कारतूस और चाकू लेकर पकड़ा गया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, हल्दौर (बिजनौर)। बिजनौर-नूरपुर मार्ग स्थित आरवीआइटी इंस्टीट्यूट में क्लास में चेकिंग के दौरान बीफार्मा द्वितीय वर्ष के छात्र के बैग में तमंचा, कारतूस और चाकू मिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    मंडावली थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी 21 वर्षीय अमन त्यागी पुत्र गौतम त्यागी बुधवार को आरवीआइटी इंस्टीट्यूट में पहुंचा। वह बैग लेकर क्लास में बैठ गया। कुछ देर बाद स्टाफ को संदिग्ध लगा। चेकिंग के दौरान शिक्षक हितेश कुमार को अमन के बैग में तमंचा, कारतूस व चाकू मिला। हथियार मिलने से सभी शिक्षकों व छात्र-छात्राओं में अफरा-तफरी मच गई। स्कूल स्टाफ ने मामले की सूचना विद्यालय प्रबंधन और पुलिस को दी। हल्दौर पुलिस मौके पर पहुंची।

    छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शिक्षक हितेश द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने अमन के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित छात्र को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अमन का कुछ युवकों से विवाद चल रहा है। इसके चलते वह तमंचा रखता था। आरवीआइटी प्रबंधन ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है। प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार ने बताया कि युवक के पास तमंचा मिला था।

    आधुनिकता की चकाचौंध ने बच्चों की जीवनशैली को प्रभावित किया
    आज बच्चों में उन्मुक्त प्रवृत्ति देखी जा रही है। आधुनिकता की चकाचौंध ने हमारे बच्चों की जीवनशैली को प्रभावित किया है। अभिभावकों की व्यस्तता के चलते बालक की गतिविधि का पता नहीं चलता और स्कूल प्रबंधन भी औपचारिक व्यवहार करता है, जबकि होना ये चाहिए कि स्कूलों और अभिभावकों में मासिक बैठक हो बच्चे की वीकली क्लास परफार्मेंस को अभिभावकों को अवगत कराया जाए। नृपेंद्र देशवाल, अध्यक्ष अभिभावक संघ बिजनौर