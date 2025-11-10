सुरक्षा घेरा तोड़ अपने पसंदीदा अभिनेता के पास पहुंचे प्रेमी...बाबी ने कहा-नजीबाबाद पहुंचकर उन्हें बेहद अच्छा लगा

संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। अपने व्यक्तिगत मेकअप आर्टिस्ट के शादी समारोह में शामिल होने नजीबाबाद पहुंचे फिल्म अभिनेता बाबी देओल का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद न होने से वहां अव्यवस्थाएं का बोलबाला रहा। बाबी देओल यहां पर कुछ देर ठहरने के बाद ही वापस चले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



रविवार की रात नगर के होटल कान्हा पैलेस में फिल्म अभिनेता बाबी देओल अपने मेकअप आर्टिस्ट शाहरुख कुरैशी पुत्र शकील कुरैशी निवासी मुहल्ला पठानपुरा नजीबाबाद के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। मुंबई से देहरादून तक बाबी देओल फ्लाइट से पहुंचे, जहां से वे नजीबाबाद कार द्वारा आए।

कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। बाबी देओल के यहां आने की सूचना मिलते ही उनके चाहने वाले अपने हीरो की झलक पाने के लिए बैंक्वेट हाल की ओर दौड़ पड़े। बाबी देओल के फैंस उनसे मिलने को काफी बेताब रहे। सुरक्षाकर्मियों ने अनियंत्रित भीड़ को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास तक पहुंच गए।