पटाखा फैक्ट्री में धमाका, पांच किमी तक सुनाई दी आवाज, टीन शेड उड़ा, क्षेत्र में दहशत

संवाद सूत्र जागरण, नहटौर (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव आकू में नहर के पास स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार सुबह धमाका हो गया, जिसके बाद आग लग गई। धमाका पटाखा फैक्ट्री में बनी हुई लैब यूनिट में हुआ, जहां केमिकल व अन्य ज्वलनशील पदार्थ के ड्रम रखे हुए थे। धमाके की आवाज पांच किमी तक सुनाई दी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

हादसा साढ़े आठ बजे हुआ। फैक्ट्री के कुछ मजदूर बाहर नाश्ता करने के लिए गए हुए थे। धमाके के बाद आग लग गई, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। थानाध्यक्ष धीरज नगर ने बताया कि लैब यूनिट में रखे केमिकल के ड्रमो में आग लगने के बाद धमाका हो गया था। पटाखा फैक्ट्री संचालक अनुभव वर्मा का कहना है कि आग लगने पर काबू पा लिया गया था।

कार्य करने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। करीब 40 से 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। धमाके की आवाज पांच किमी तक सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। एसडीएम व सीओ भी मौके पर पहुंचे और जांच की। थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है।