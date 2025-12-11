Language
    पटाखा फैक्ट्री में धमाका, पांच किमी तक सुनाई दी आवाज, टीन शेड उड़ा, क्षेत्र में दहशत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:09 PM (IST)

    बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र के आकू गांव में एक पटाखा फैक्ट्री की लैब यूनिट में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज पांच किलोमीटर तक सुनाई ...और पढ़ें

    नहटौर क्षेत्र के गांव आकू में फैक्ट्री में धमाके बाद मौजूद लोग

    संवाद सूत्र जागरण, नहटौर (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव आकू में नहर के पास स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार सुबह धमाका हो गया, जिसके बाद आग लग गई। धमाका पटाखा फैक्ट्री में बनी हुई लैब यूनिट में हुआ, जहां केमिकल व अन्य ज्वलनशील पदार्थ के ड्रम रखे हुए थे। धमाके की आवाज पांच किमी तक सुनाई दी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

    हादसा साढ़े आठ बजे हुआ। फैक्ट्री के कुछ मजदूर बाहर नाश्ता करने के लिए गए हुए थे। धमाके के बाद आग लग गई, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। थानाध्यक्ष धीरज नगर ने बताया कि लैब यूनिट में रखे केमिकल के ड्रमो में आग लगने के बाद धमाका हो गया था। पटाखा फैक्ट्री संचालक अनुभव वर्मा का कहना है कि आग लगने पर काबू पा लिया गया था।
    कार्य करने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। करीब 40 से 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। धमाके की आवाज पांच किमी तक सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। एसडीएम व सीओ भी मौके पर पहुंचे और जांच की। थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

    बिना लाइसेंस चल रहे होटल के तीन कमरे सील

     संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित होटल फूड महल में बुधवार शाम पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने तीन कमरों को सील कर दिया है। बुधवार शाम सीओ अभय कुमार पांडेय, तहसीलदार धनराज सिंह और कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह नेशनल हाईवे स्थित होटल फूड महल पहुंचे।
    सीओ के मुताबिक होटल में अनैतिक कार्य होने की शिकायतें मिल रहीं थीं। टीम द्वारा कागजों की जांच में होटल के मानक अनुरूप दस्तावेज नहीं मिले, साथ ही कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस भी नहीं पाया गया। होटल के तीन कमरों में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते टीम ने तीनों होटल सील कर दिए हैं। बताया गया है कि होटल स्वामी घासी सिंह हैं। इससे पहले भी इस होटल के खिलाफ कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं।