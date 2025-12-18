Language
    UP News: किसान नेता और पुत्र ने शुगर मिल में किया हंगामा, मिल ने भेजा पांच करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर में भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष वीर सिंह और उनके पुत्र अंकित कुमार को उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड ने पांच करोड़ रुपये का मानहानि नोटि ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष व उत्तराखंड प्रभारी वीर सिंह व उनके पुत्र अंकित कुमार को उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड की बरकातपुर मिल ने पांच करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है।

    नोटिस में भाकियू नेता व उनके पुत्र पर मिल में अकारण गन्ना तौल बंद कराने, मिल के खिलाफ किसानों को भड़काने और कर्मचारियों से गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इससे मिल की प्रतिष्ठा व संचालन में आई बाधा के कारण हुए नुकसान की एवज में पांच करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। एक सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब न देने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराने की चेतावनी दी है।

    मिल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवांश शेखर ने भेजे नोटिस में बताया कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी की एक यूनिट बिजनौर के गांव बरकातपुर में स्थित है। यहां चीनी, शीरा व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं।

    कहा कि पांच दिसंबर की रात दस बजे गांव मायापुरी निवासी पवन की पत्नी सुक्खी की गन्ना पर्ची पर गांव चमरौला निवासी भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष वीर सिंह के पुत्र अंकित कुमार गन्ना तौलवाने आए। गन्ना तौलने के बाद नितिन ने बिना किसी कारण हंगामा किया और तौल मानने से इनकार करते हुए मिल अधिकारियों व कर्मचारियों से गाली गलौज की और तौल बंद करा दी।

    मिल अधिकारियों के कहने पर भी नितिन ने कांटे से गन्ने से भरी बुग्गी कांटे से हटाने से इनकार कर दिया और घटतौली का आरोप लगाया। मिल में किसानों के वाहनों की तौल एक ही कांटे पर होती है। किसानों की सुविधा को देखते हुए ट्रक वाले कांटे पर गन्ना तौल कराई गई। अंकित ने किसानों को मिल के खिलाफ अनर्गल बात करते हुए भड़काया गया और वह अपनी बुग्गी कांटे पर ही छोड़कर चला गया।

    अगले दिन भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष वीर सिंह अपने साथियों के साथ मिल पर आए और कर्मचारियों से गाली गलौज की एवं धरना दिया। उनकी मौजूदगी में कांटे पर वजन किया गया तो वह एकदम सही निकला।

    वीर सिंह ने घटतौली के झूठे मामले में थाने में तहरीर भी दी। इससे पूर्व भी अंकित ने 24 नवंबर को मिल में जड़ पत्ती वाला गन्ना लाने से टोकने पर तौल लिपिक बहेंद्र सिंह से मारपीट की थी और तौल बंद करा दी थी। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा व अच्छी साख को ठेस लगी है।

    मानहानि में पांच करोड़ रुपये का दिया नोटिस

    कंपनी ने वीर सिंह व अंकित कुमार से सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की एवज में 4.75 करोड़ रुपये, प्रबंधन तंत्र को मानसिक पीड़ा व भयभीत करने के लिए दस लाख रुपये, सामाजिक तिरस्कार के लिए 14.75 लाख और कानूनी सहायता व अन्य शुल्क के लिए 25 हजार रुपये कुल पांच करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर दोनों से बयान वापस लेने और पांच करोड़ रुपये का भुगतान उन्हें करने को कहा है।

    उधर, भाकियू लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष वीर सिंह ने कहा कि मिल में कोई हंगामा नहीं किया गया। बस घटतौली देखी थी। मिल द्वारा किसानों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है।

    बरकातपुर चीनी मिल के संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह का कहना है कि भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष वीर सिंह व उनके पुत्र अंकित कुमार द्वारा मिल की छवि को जानबूझकर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है।