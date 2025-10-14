Language
    बिजनौर में बाइक से जा रहे छात्र-छात्रा को रोका, वीडियो किया वायरल, तीन गिरफ्तार

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:48 AM (IST)

    बिजनौर के नजीबाबाद में 12वीं के छात्र-छात्रा को बाइक से जाते समय तीन युवकों ने रोककर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने छात्र-छात्रा के साथ अभद्रता और मारपीट भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

    जागरण संवाददाता, नजीबाबाद। बाइक से जा रहे 12 वीं के छात्र-छात्रा को रोककर तीन युवकों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। यही नहीं आरोपितों ने बाइक की चाबी तक निकाल ली और उन्हें भला-बुरा कहा। प्रसारित वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच की और रिपोर्ट दर्ज तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    नगीना देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी लड़का-लड़की पास के ही एक गांव में स्थित इंटर कालेज में कक्षा 12 वीं में पढ़ते हैं। पुलिस के अनुसार दोनों बाइक से जा रहे थे। दस अक्टूबर की शाम ग्राम कोटकादर के पास गांव के ही रहने वाले आकिब, आवेश और अराफात ने अवैध रूप से रास्ते में रोककर पूछताछ की।

    यही नहीं आरोपितों ने बाइक की चाबी निकाल ली और अभद्रता करते हुए उनसे मारपीट तक की। यही नहीं आरोपितों ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। नगीना देहात थाने के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र चौहान ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि वीडियो दस अक्टूबर का है।

    प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की गई और पीड़ित छात्र की तहरीर पर तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना के अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।