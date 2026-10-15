AI से रामलीला का वीडियो एडिट कर रंगदारी मांगने के मामले में 4 यूट्यूबराें के खिलाफ मुकदमा, बिजनौर पुलिस ने दो को दबोचा

संवाद सूत्र, कोतवाली देहात (बिजनौर)। गांव पेहरुवाला में रामलीला मंचन से जुड़े एक पुराने वीडियो को एआई की मदद से एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर एक लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने चार यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर, कार्रवाई होने पर गांव में बुधवार रात को रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। गांव पेहरुवाला के ग्रामीण और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया था कि रामलीला मंचन के दौरान पुलिस ने महिलाओं के वेश में हो रहा युवकों का नृत्य भी रूकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दो साल पुरानी वीडियो को एआई के माध्यम से एडिट कर वायरल किया गया है।

कमेटी के पदाधिकारियों ने मंगलवार रात रामलीला मंचन के लिए लगाया गया मंच को ही उखाड़ दिया था। रामलीला मंचन को पूरा करने से इनकार कर दिया था। उधर, बुधवार रात पुलिस ने फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गांव पेहरूवाला निवासी खिलेंद्र सिंह की तहरीर पर चार यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।