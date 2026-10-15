बिजनौर पुलिस में बड़ा फेरबदल: 31 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले, तीन थाना प्रभारी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिले में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में फेरबदल किया है। निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के कुल 31 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तीन थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। इनमें किरतपुर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह, अफजलगढ़ थाना प्रभारी मृदुल सिंह और स्योहारा थाना प्रभारी संजय तोमर को लाइन हाजिर किया गया है। छह थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र भी बदले हैं।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उपनिरीक्षक यशदेव शर्मा और राजीव कुमार को पुलिस लाइन से कोतवाली शहर में तैनाती दी है। विनय कुमार सिंह को जाटान चौकी, राहुल कुमार को पैदा चौकी और कमल सिंह को आबकारी चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र कुमार को रम्पुरा चौकी, गौरव मलिक को भनेड़ा चौकी और देवेंद्र कुमार को थाना किरतपुर भेजा गया है।