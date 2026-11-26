जागरण संवाददाता, बिजनौर। अमेरिका को काष्ठकला के उत्पादों का निर्यात भले ही कम हुआ हो, लेकिन देश में छोटे-छोटे उत्पादों के बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। नगीना में नीम की लकड़ी से बनी कंघियों की मांग तेजी से बढ़ी है। डेढ़ से दो वर्ष में एक करोड़ से अधिक कंघियां बिक चुकी हैं और कारीगर अब भी इन्हें बनाने में जुटे हैं।

काष्ठकला के उत्पाद अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में निर्यात किए जाते हैं। नीति आयोग की पहल पर जिले में बनने वाले इन उत्पादों को अब ‘बिजनौर वुड्स’ नाम दिया गया है। इससे विदेशों में भी बिजनौर की पहचान स्थापित हो रही है।

कोतवाली देहात ब्लाक में बड़ी संख्या में महिलाएं काष्ठकला से जुड़ी हैं। फिलहाल अमेरिका से भारत को इसके ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उद्यमी स्थानीय मांग के अनुसार उत्पाद तैयार कर रहे हैं। दीपावली पर लकड़ी के गिफ्ट आइटम बनाए गए थे।

नीम की लकड़ी से कंघियां बननी शुरू हुईं तो उपभोक्ताओं ने उन्हें खूब पसंद किया। कुछ कंपनियों ने भी इनमें रुचि लेकर कारोबारियों को ऑर्डर दिए। अनुमान है कि कारीगरों की बनाई करीब एक करोड़ कंघियां डेढ़ से दो वर्ष में बिक चुकी हैं। कई उद्यमी अब भी इन्हें बना रहे हैं।