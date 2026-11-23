जागरण संवाददाता, बिजनौर। बाजार में नई और पुरानी फसल की बंपर आवक ने आलू की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुरानी के बाद नई फसल के दाम भी किसानों को उम्मीद से कम ही मिल रहे हैं। किसान इस बार भी फसल में नुकसान ही बता रहे हैं। बाजार में फसल की आवक ज्यादा होने पर दाम और कम हो सकते हैं।

जिले में आलू का रकबा लगातार कम हो रहा है। अब यह दो हजार हेक्टेयर में ही सिमटकर रह गया है। यह हाल तब है जबकि जिले में भारतीय व बेल्जियम की साझा उपक्रम की कंपनी एग्रिस्टो मासा की पोटेटो फ्लेक्स लगाने की फैक्ट्री लगी है और फ्रेंच फ्राइज बनाने की यूनिट जल्दी शुरू होगी। कोरोना के बाद आलू की फसल के दाम बढ़े थे लेकिन इस बार फसल ने किसानों को धोखा दे दिया है।

आलू की पुरानी फसल के दाम इतने कम हैं कि अभी भी लगभग एक हजार मीट्रिक टन आलू रखा है जिसे किसान उठाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि किसानों ने इससे पहले जो फसल उठाई थी वह बाजार में आ गई। उसके दाम एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक ही मिले। अब नई फसल भी बाजार में आ गई है।

इसके दाम गुरुवार को 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक ही रहे। आलू की अगैती फसल सितंबर में बोई जाती है जो इस समय बाजार में आने लगी है। अक्टूबर में बोई फसल मार्च में खुदेगी। मार्च में आने वाली फसल की पैदावार इस समय से लगभग दोगुनी होती है।