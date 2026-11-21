जागरण संवाददाता, वाराणसी। सब्‍ज‍ियों की खेती को नकदी फसल का तमगा भले हास‍िल हो और सब्‍ज‍ियों का राजा होने का दम भरने वाला आलू अब स‍ियासी चर्चा में भले सोना बनाने का जर‍िया माना जा रहा हो लेक‍िन जमीनी हकीकत यह है क‍ि आलू के क‍िसान स‍िर धुन रहे हैं। दरअसल बाजार में पुराने आलू का उचित भाव नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

किसान बताते हैं क‍ि लागत के मुकाबले कीमत काफी कम होने के कारण किसानों ने कोल्ड स्टोर में रखा अपना आलू निकालना बंद कर दिया है। उन्हें अब भाव बढ़ने का इंतजार है। वहीं, पंजाब से नया आलू आने के बाद बाजार में पुराने आलू की मांग और घट गई है।

चोलापुर के कटारी निवासी किसान अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि इस बार आलू की खेती में लागत के हिसाब से आमदनी नहीं हुई। बुवाई के लिए वह कोल्ड स्टोर से आलू निकाल चुके हैं, लेकिन बिक्री के लिए रखा आलू अब भी स्टोर में ही है।

पुराने आलू का भाव चार से पांच रुपये किलो तक पहुंच गया है। पंजाब से नया आलू आने के कारण खरीदार उसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में किसान पुराने आलू को निकालने के बजाय भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

लमही मंडी के आलू विक्रेता विजय जायसवाल के अनुसार पंजाब से आए नए आलू का थोक भाव 20 रुपये किलो है, जबकि फुटकर में यह 23 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं, पुराने सफेद आलू का थोक भाव पांच रुपये और फुटकर भाव सात रुपये किलो है।