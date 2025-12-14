Language
    हिंदू भाई-बहनों मुझे बचाओ!... वो हत्या कर शव के टुकड़े सूटकेस में बंद करने की धमकी दे रहा है, पीड़िता का वीडियो वायरल

    By Kamal Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह मदद की गुहार लगा रही है। महिला का आरोप है कि उसे हत्या की धमकी मिल रही है और उसके शव को सूटकेस में बंद कर ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण, कोतवाली देहात (बिजनौर)। इंटरनेट पर एक महिला का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो बिजनौर पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में महिला रोते हुए कह रही है कि हिंदू भाई-बहनों मुझे बचाओ। एक मुस्लिम युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। वह पति व बच्चों को छोड़कर उसके साथ आ गई। अब युवक उसे बुरी तरह पीटता है और हत्या कर शव के टुकड़े सूटकेस में बंद करने की धमकी देता है। वीडियो के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो गुरुग्राम की रहने वाली एक विवाहित महिला का है। विवाहिता वीडियो में रोते हुए महिला कह रही है कि एक दूसरे संप्रदाय के युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ रहने लगा। उसने अपने पति और बच्चों को भी छोड़ दिया है। युवक उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वह उसे बुरी मारपीट करता है। युवक उसे काटकर सूटकेस में बंद करने की धमकी दे रहा है। उसके चेहरे व कमर में चोट हैं।

    उसने वीडियो में कहा कि हिंदू भाई-बहनों उसकी मदद करें। कोतवाली देहात पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। महिला से संपर्क करने पर पता चला कि महिला मूलरूप से फरीदाबाद की रहने वाली हैं। गुरुग्राम में उसकी शादी हुई है। उसके 12 और दस साल के दो बच्चे हैं। गुरुग्राम की कालोनी में ही दो साल पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव स्यालू नंगला निवासी अरमान ने सैलून की दुकान की। इस दौरान दोनों में संपर्क हो गया।

    एक साल पहले वह पति व बच्चों को छोड़कर उसके साथ नोएडा के सेक्टर 49 क्षेत्र के भंगेल में रहने लगी। दोनों में मनमुटाव होने लगा। एक महीने पहले मारपीट कर अरमान गांव आ गया। पुलिस ने महिला से बिजनौर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। थाना प्रभारी प्रवेज सिंह ने बताया कि महिला से संपर्क किया गया है। महिला के रविवार को थाने पहुंचने पर शिकायत दर्ज कराएगी। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।