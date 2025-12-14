हिंदू भाई-बहनों मुझे बचाओ!... वो हत्या कर शव के टुकड़े सूटकेस में बंद करने की धमकी दे रहा है, पीड़िता का वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, जागरण, कोतवाली देहात (बिजनौर)। इंटरनेट पर एक महिला का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो बिजनौर पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में महिला रोते हुए कह रही है कि हिंदू भाई-बहनों मुझे बचाओ। एक मुस्लिम युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। वह पति व बच्चों को छोड़कर उसके साथ आ गई। अब युवक उसे बुरी तरह पीटता है और हत्या कर शव के टुकड़े सूटकेस में बंद करने की धमकी देता है। वीडियो के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो गुरुग्राम की रहने वाली एक विवाहित महिला का है। विवाहिता वीडियो में रोते हुए महिला कह रही है कि एक दूसरे संप्रदाय के युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ रहने लगा। उसने अपने पति और बच्चों को भी छोड़ दिया है। युवक उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वह उसे बुरी मारपीट करता है। युवक उसे काटकर सूटकेस में बंद करने की धमकी दे रहा है। उसके चेहरे व कमर में चोट हैं।

उसने वीडियो में कहा कि हिंदू भाई-बहनों उसकी मदद करें। कोतवाली देहात पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। महिला से संपर्क करने पर पता चला कि महिला मूलरूप से फरीदाबाद की रहने वाली हैं। गुरुग्राम में उसकी शादी हुई है। उसके 12 और दस साल के दो बच्चे हैं। गुरुग्राम की कालोनी में ही दो साल पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव स्यालू नंगला निवासी अरमान ने सैलून की दुकान की। इस दौरान दोनों में संपर्क हो गया।