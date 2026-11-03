'गोबर क्राफ्ट' से चमकी किस्मत: मूर्तियां, दीपक और सजावटी सामान बनाकर नीलम बनीं महिलाओं की रोल मॉडल, कई को मिला रोजगार

संवाद सूत्र, नहटौर (बिजनौर)। नारी के दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के सामने हर चुनौती छोटी साबित होती है। समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो न केवल अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

ऐसा ही उदाहरण नहटौर की ग्राम पंचायत शाकमपुर गिलाड़ी निवासी नीलम का है। जिन्होंने गोबर से बनी मूर्तियां, दीपक और सजावटी सामान बनाकर आज अपनी पहचान बनाई है। नीलम बताती हैं कि उन्होंने कोरोना काल में 16 सितंबर 2020 गणेश स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था। उन्होंने गोबर से मूर्तियां, दीपावली के दीपक बनाने का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे-धीरे उनके इस प्रयास से गांव और आसपास के क्षेत्रों की 11 महिलाएं भी जुड़ गईं। इनमें मानकपुर, फुलसंदा, खाकम, महमूदपुर और मिलक आदि गांवों की महिलाएं शामिल हैं।

आज सभी महिलाएं मिलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं। वह भगवान की मूर्तियां व दीपक के अलावा सजावटी घरेलू सामान भी बनाने लगीं हैं। इससे उन्हें 20 हजार रुपये प्रतिमाह तक आय हो रही है। साथ ही उनसे प्रेरित होकर अन्य महिलाएं भी इस रोजगार से जुड़ रही हैं।