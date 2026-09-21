संवाद सूत्र, जलीलपुर (ब‍िजनौर)। लगातार उठ रही तटबंध की मांग के बीच अब ग्रामीण खुद ही आगे आ गए हैं और अस्थाई तटबंध बनाने का बीड़ा उठा लिया है। गांव रायपुर खादर में गंगा की धारा से हुए कटान और बहते पानी को ग्रामीणों ने श्रमदान से मिट्टी के बोरे लगाकर छोटे अस्थाई तटबंध का निर्माण शुरू किया है।

खादर क्षेत्र में गंगा से पानी निकलकर छोइया नदी में आ जाता है। जिससे गंगा का पानी गांव रायपुर खादर में सीकरी की ओर बढ़ जाता है। जिससे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रामीणों ने गंगा की ओर से गांव की तरफ आने वाले पानी को रोकने के लिए मिट्टी से भरे बोराें की मदद से अस्थायी तटबंध बनाने की शुरुआत की है।