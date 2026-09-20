बिजनौरवासियों को राहत: 52 दिन बाद चांदपुर से हस्तिनापुर-मेरठ मार्ग के लिए रोडवेज बस सेवा बहाल

संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। गंगा नदी में आई बाढ से हस्तिनापुर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से 52 दिन से मेरठ के लिए बंद पड़ी रोडवेज सेवा सोमवार से शुरू होगी। बस सेवा शुरू होने से मेरठ जाने वाले यात्रियों को लंबे सफर व अनावश्यक खर्च से मुक्ति मिलेगी।

गंगा नदी पर पुल बनने के बाद हस्तिनापुर व मेरठ की दूरी घटकर आधी रह गई है लेकिन बरसात का मौसम इस सडक पर भारी पड़ता है। गंगा नदी पर बने पुल व अप्रोच मार्ग तैयार होने पर वर्ष 2021 से हस्तिनापुर व मेरठ के लिए इस सड़क से वाहन दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा इसी वर्ष चांदपुर से हस्तिनापुर व मेरठ के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया था।

यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अमरोहा डिपो ने भी अपनी एक बस का संचालन शुरु किया था। गंगा नदी में आई बाढ़ से 29 जुलाई को पांडव नगर पुलिस चौकी के पास गंगा का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा था जिससे बसों का संचालन बंद हो गया था। बाढ़ के पानी ने पुलिस चौकी के नजदीक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी थी।

स्थानीय लोगों व ब्लाक प्रमुख द्वारा सड़क की मरम्मत कराये जाने के बाद पिछले दस दिनों से इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। सड़क का निरीक्षण करने के बाद चांदपुर डिपों ने इस मार्ग पर सुबह नौ बजे से बस चलाने का निर्णय लिया है।