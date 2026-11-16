'मलेशिया' के लोगों ने मृत्यु भोज की प्रथा पर लगाया प्रतिबंध, पंचायत में सर्वसम्मति से लिया निर्णय

संवाद सूत्र, शिवाला कला (बिजनौर। ग्राम पहाडपुर कला उर्फ मलेशिया में आयोजित पंचायत में मृत्यु भोज की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया। पंचायत में अंतिम संस्कार के दिन गंगाघाट पर दिये जाने वाले भोज पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई ।

सोमवार को गांव के प्राथमिक विद्यालय में ओंकार सिंह की अध्यक्षता तथा यशपाल चौधरी के संचालन में ग्रामीणों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में तेरहवी के समय होने वाले मृत्यु भोज के साथ ही मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान गंगाघाट पर दी जाने वाली दाबत पर रोक लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि परिवार के सदस्य की मृत्यु होने से स्वजन पूरी तरह से गम में डूबे रहते है। ऐसे समय में भोज का आयोजन पूरी तरह से गलत है। पंचायत में सर्व सम्मति से गांव में होने वाले मृत्यु भोज तथा गंगा पर अंतिम संस्कार वाले दिन दिये जाने वाले भोजन को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया।

संस्थान निदेशक डा.कुलभूषण गुप्ता सफलता के लिए अनुशासन, समर्पण, निरंतर परिश्रम एवं सकारात्मक सोच को आवश्यक बताया। विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने तथा एक अच्छे चिकित्सक के साथ-साथ एक संवेदनशील एवं सेवाभावी इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डा.संजय गुप्ता ने आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा का महत्व बताया।